Civibank: prestiti a famiglie e imprese su del 38% nel I semestre

Nel primo semestre 2021 CiviBank ha registrato il miglior risultato dell’ultimo triennio, con un totale di 366,3 milioni di euro erogati a imprese e famiglie, lasciandosi “alle spalle il periodo provante del covid, insieme alle famiglie e alle imprese che ha continuato a sostenere durante la pandemia”. Le famiglie del Nordest, in particolare, secondo l’istituto di credito, stanno ricominciando a progettare il futuro, e vedono un aumento del 70,8% dell’importo erogato a loro favore, trainato da mutui prima casa e bonus fiscali green.

Nel dettaglio, la crescita dell’importo erogato è stata pari a 100,8 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2020. Le nuove erogazioni alle imprese hanno raggiunto i 245,3 milioni, con un aumento del 26,2% (corrispondente a 51 milioni in più rispetto ai primi sei mesi del 2020). Dei 245,3 milioni di euro, 83,9 milioni sono rappresentati da finanziamenti assistiti dalle garanzie statali erogati a valere sulle misure del “Decreto Liquidità” (Fondo di Garanzia delle pmi), pari al 34,2% dell’erogato verso le imprese nei primi 6 mesi del 2021.

La spinta a “stare in campana” dei consumatori privati, particolarmente evidente nella fase più acuta dell’emergenza Covid-19, sembra ormai passata: CiviBank registra un +70,8% dell’importo erogato verso le famiglie rispetto allo stesso periodo del 2020, corrispondente a +49,9 milioni di euro.

Un aumento trainato, secondo la banca, in particolare dall’incremento dei mutui per la casa, spinti dai bassi tassi di interesse e da un altro driver positivo per la crescita dei mutui nel primo semestre 2021, ovvero il sostegno della garanzia del Fondo Mutui Prima Casa. L’incremento dei finanziamenti alle famiglie vede anche protagonista Ecoprestito, il finanziamento per l’efficientamento energetico erogato in particolare per avvantaggiarsi delle agevolazioni e bonus green come l’Ecobonus e il Superbonus.

“Senza dubbio il dato del 2020 è stato influenzato in parte anche dai primi mesi di blocco del 2020 (in particolare marzo e aprile), che hanno non solo rallentato le attività economiche e produttive, ma anche bloccato la mobilità delle persone”, conclude l’istituto di credito.