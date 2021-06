Civibank – Yolo: al via partnership per distribuzione assicurazioni di Helvetia Italia

Civibank e Yolo uniscono le forze per ampliare l’offerta assicurativa della banca, grazie a soluzioni di protezione digitali messe a disposizione dal gruppo Helvetia Italia e acquistabili on-demand e in totale autonomia.

Oggi, grazie alla collaborazione, i clienti della banca territoriale indipendente per il Nord Est potranno sottoscrivere i prodotti assicurativi di cui hanno bisogno senza doversi recare allo sportello. Grazie agli strumenti di digital banking, potranno infatti accedere alla piattaforma di Yolo, selezionare la polizza di interesse e perfezionare l’acquisto sul canale online.

L’ampia offerta di prodotti assicurativi a disposizione dei clienti di Civibank è stata sviluppata in collaborazione con il gruppo Helvetia Italia: da soluzioni per il tempo libero dedicate a chi pratica sport a livello amatoriale o a chi desidera proteggersi mentre è in viaggio a coperture per gli animali domestici o servizi di assistenza e riparazione per device tecnologici.

“Questo importante accordo si inserisce nella strategia di crescita di Yolo. La bancassurance ha un potenziale enorme da valorizzare a patto che sia capace di cambiare il modello di offerta verso il digitale – ha commentato Gianluca De Cobelli, co-founder e ceo di Yolo Group -. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo a Civibank affinché ciò avvenga abilitando un’offerta di protezione basata sul profilo del cliente della banca e accessibile via web e mobile”.

“Uno dei valori di Civibank è senza dubbio l’essere vicini al cliente, la capacità di rispondere ai suoi problemi e alle sue necessità nel modo personalizzato e caloroso che ci caratterizza – ha aggiunto Mario Crosta, direttore generale Civibank –. “E quando le necessità del cliente si evolvono, assecondarle è fondamentale. Grazie a Yolo, ora possiamo essere ancora più vicini ai nostri clienti, attraverso un canale in più on demand e all’offerta digitale di Helvetia, modellata secondo le loro richieste”.

“Lo sviluppo dell’offerta assicurativa digitale distribuita da CiviBank, grazie alla piattaforma Yolo, si inserisce nella strategia 20.25 del gruppo Helvetia, una strategia di crescita nel mercato italiano della bancassicurazione e nel percorso verso i nuovi modelli della digital insurance – ha concluso Fabio Carniol, general manager di Helvetia Vita ed Helvetia Italia –. Costruire un modello d’offerta fondato sulle nuove tecnologie è ormai fondamentale, non solo per rispondere ai bisogni emergenti dei consumatori, ma anche per abbattere l’insurance gap presente”.