CleanBnB apre ad aumento di capitale. Importo massimo: 2 mln

CleanBnB, pmi innovativa quotata in Borsa a Milano (Aim Italia), ha dato il via all’aumento di capitale che è partito il 28 giugno scorso e terminerà il prossimo 16 luglio. Per il presidente Francesco Zorgno, questo momento di mercato è un’opportunità da cogliere per accelerare la crescita e recuperare almeno in parte i piani di sviluppo rallentati dalla pandemia.

Il mese di giugno ha infatti confermato le previsioni di una ripartenza a ritmi velocissimi delle prenotazioni di appartamenti e case vacanza che sono sempre più scelte dai turisti. Non solo. È una domanda che risponde immediatamente all’allentamento delle restrizioni ai viaggi e agli spostamenti e che trova un’offerta che, rispetto per esempio a quella tradizionale alberghiera, può rispondere con maggiore velocità e flessibilità alle riaperture oltre a essere fortemente capillare, poiché può raggiungere anche i posti più piccoli e più lontani dai circuiti tradizionali.

“Siamo in un momento unico di accelerazione di tutti i numeri del turismo, soprattutto di quello in appartamento, utilizziamolo per la ripartenza del settore, per accelerare la nostra crescita e recuperare il tempo perduto” commenta Zorgno.

Oggi CleanBnB è una società ad azionariato diffuso che fa dei propri soci il proprio punto di forza e che ha creato un modello di business che si presta ad essere molto sostenibile dal punto di vista economico/finanziario, oltre a essere particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale come evidenziato nel primo Report di Sostenibilità, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, con cui

La società al momento attuale gestisce un portafoglio di oltre 1.000 immobili, più ampio di quello posseduto prima dell’emergenza ed è pronta a cavalcare l’onda del riavvio del 2021.

“I numeri di giugno confermano il trend di ripresa e sono addirittura migliorativi rispetto a quelli del 2019 superando le previsioni. La finestra di prenotazione si è allargata a 2 mesi e ci dà un’ampia visibilità preannunciandoci un’estate con risultati brillanti seppure dominata dal turismo interno che continua a prevalere. Il procedere delle campagne vaccinali e gli eventi pianificati per l’autunno nel mercato italiano, auspicabilmente rafforzeranno ulteriormente il trend di crescita nel terzo e quarto trimestre del 2021, e per questo – aggiunge Zorgno – in una situazione irripetibile sotto molteplici aspetti, CleanBnB apre il capitale e chiama a raccolta i propri soci. Non dimentichiamo che lo scorso dicembre Airbnb è stata protagonista di uno dei debutti più attesi in borsa a Wall Street, guadagnando la fiducia degli investitori nel settore degli affitti brevi, anche in un periodo così difficile. Gli investitori hanno scommesso sulla ripresa del mercato e ciò ha rappresentato un banco di prova importante per tutto il settore del turismo”.

In quest’ottica globale di forte rilancio del mercato e in questo nuovo contesto di mercato che presenta crescenti opportunità di crescita, anche di aggregazione, il cda ha dunque ha deliberato un aumento di capitale sociale per un importo massimo di 2 milioni euro mediante emissione di nuove azioni ordinarie, offerte in opzione ai soci attuali, e che terminerà il prossimo 16 luglio.

L’obiettivo è quello di accelerare la crescita e la ripresa degli affitti brevi, un settore rispetto al quale CleanBnB, unico property manager quotato in Borsa, vuole porsi come polo di aggregazione, per renderlo sempre più professionalizzato e in grado di rispondere alle esigenze di rendimento e di qualità dei proprietari di immobili di tutta Italia.