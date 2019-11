Cnp Partners, al via nuova organizzazione commerciale

Cnp Partners Italia, società del Gruppo Cnp Assurances, attiva nei settori degli investimenti e della protezione, ha annunciato la nuova organizzazione della propria struttura commerciale. La compagnia, coerentemente con gli obiettivi di crescita sul mercato italiano, conferma Francesco Fiumanò alla guida della direzione commerciale, promuovendo Girolamo Chiaramonte a responsabile commerciale e Gionata Cerri a responsabile sviluppo prodotti e marketing.

Grazie alla nuova organizzazione, spiega una nota, la struttura commerciale, guidata da Francesco Fiumanò, punterà a rafforzare ulteriormente le relazioni con le reti dei partner distributivi di Cnp in Italia, promuovendo l’offerta del Gruppo nel settore della bancassicurazione e del wealth management. Il nuovo assetto darà inoltre maggiore impulso all’espansione del business legato alle reti di consulenza finanziaria e allo sviluppo del canale agenti e broker.

“La nuova organizzazione del gruppo manageriale alla guida della nostra società nasce dall’esigenza di cogliere appieno le opportunità create dalla dinamicità dei nostri settori di riferimento, in particolare della bancassicurazione, che sta conoscendo uno sviluppo considerevole in questi anni – ha dichiarato Francesco Fiumanò, direttore commerciale di Cnp Partners in Italia –. Sono certo che grazie all’impegno di Girolamo e di Gionata, che da anni operano nel mercato assicurativo e vantano una grande esperienza ed un ampio network professionale, i rapporti di collaborazione con i nostri partner distributivi diverranno ancora più forti e la nostra offerta di prodotti e servizi ai tutti i clienti ancor più vantaggiosa ed innovativa”.