Cnp Partners lancia una nuova release di CiiS Pir

di

Cnp Partners, la società del Gruppo Cnp Assurances attiva in Italia nei settori del risparmio, degli investimenti e della protezione della persona, ha presentato oggi una nuova release di Cnp Investment Insurance Solution – Pir, la polizza multiramo che rientra tra le soluzioni destinate ai Piani di risparmio a lungo termine (Pir).

La nuova versione di CiiS Pir, a soli 3 mesi dal lancio della prima release, offre ai clienti una scelta ancora più ampia fra diverse soluzioni di investimento, che includono:

14 Oicr (più che raddoppiati rispetto al primo portafoglio di 6) gestiti da alcune delle principali Sgr italiane e due Siacv estere;

1 fondo interno assicurativo con delega di gestione a Edmond de Rothschild;

la Gestione Separata, fino ad un massimo del 10% dell’investimento.

La caratteristica principale di CiiS Pir è la sua estrema flessibilità: il cliente può variare nel tempo il portafoglio iniziale, effettuando operazioni di switch illimitate da un fondo all’altro e modificando la componente azionaria/obbligazionaria in funzione dell’andamento del mercato, rimanendo tuttavia all’interno dello stesso Pir.

La nuova versione del prodotto sarà disponibile per i nuovi clienti ma anche per coloro che hanno già sottoscritto CiiS Pir, che potranno scegliere anche tra le nuove soluzioni d’investimento proposte da Cnp Partners.

Inoltre, la soglia di ingresso è stata resa ancora più accessibile, per andare incontro alla domanda dei clienti: il premio minimo di accesso è infatti passato da 5.000 a 2.500 euro.

Dedicato ai clienti che desiderano investire con obiettivi di medio/lungo termine in prodotti “conformi” al modello Pir, CiiS Pir consente di unire ai vantaggi fiscali (quali l’esenzione dall’imposta sul capital gain e dall’imposta di successione), previsti dalla Legge di Bilancio 2017, i vantaggi propri dei prodotti assicurativi, come l’esclusione dall’asse ereditario e il diritto proprio del beneficiario.

Come noto, per poter beneficiare degli incentivi fiscali è necessario mantenere l’investimento per almeno 5 anni con la possibilità di investire non più di 30.000 euro all’anno, per un importo totale del piano individuale di 150.000 euro.

“Siamo molto soddisfatti dell’interesse che ha riscosso in questi mesi il nostro prodotto multiramo conforme alla normativa Pir – ha dichiarato Arcadio Pasqual, direttore generale di Cnp Partners -. Oggi manteniamo la promessa fatta ad Aprile: una continua evoluzione del prodotto per essere sempre i pionieri dell’innovazione. Continuiamo ad essere gli unici che offrono un’ampia gamma di soluzioni all’interno di un unico prodotto dove il cliente è libero di variare il proprio portafoglio d’investimento al modificarsi dello scenario o delle proprie esigenze, senza dover mai rinunciare ai vantaggi di lungo termine offerti dai nuovi Piani individuali di risparmio”.

Cnp Partners lancia una nuova release di CiiS Pir ultima modifica: da