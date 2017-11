Cnp Partners e Banco Azzoaglio, al via partnership su polizze Pir multiramo

di

Banco Azzoaglio, banca privata attiva nel territorio piemontese e ligure, e Cnp Partners, società del Gruppo Cnp Assurances attiva in Italia nei settori del risparmio, degli investimenti e della protezione della persona hanno sottoscritto una partnership per l’offerta ai clienti dell’istituto di Cnp Azzoaglio Pir, polizza multiramo di Cnp Partners che consente di cogliere le opportunità offerte dai piani di risparmio a lungo termine.

La soluzione di Cnp Azzoaglio Pir si distingue per l’estrema flessibilità, consentendo al cliente di variare nel tempo il portafoglio iniziale, con operazioni di switch illimitate da un fondo all’altro e di modificare la componente azionaria/obbligazionaria in funzione dell’andamento del mercato, rimanendo tuttavia all’interno dello stesso strumento Pip.

Le opzioni di investimento offerte da Cnp Azzoaglio Pir sono molteplici e includono:

la Gestione Separata, fino ad un massimo del 10% dell’investimento;

14 Oicr gestiti da alcune delle principali Sgr italiane e due Sicav estere;

1 fondo interno assicurativo con delega di gestione a Edmond de Rothschild.

La gamma dei fondi offerti nell’ambito della polizza multiramo si arricchisce inoltre in maniera continuativa, consentendo ai clienti che scelgono Cnp Azzoaglio Pir di avere a disposizione nel tempo un numero sempre più ampio di prodotti all’interno della stessa soluzione d’investimento.

Altra caratteristica del prodotto è l’accessibilità, grazie a un premio minimo per la polizza pari a 2.500 euro.

Cnp Azzoaglio Pir unisce ai vantaggi fiscali (quali l’esenzione dall’imposta sul capital gain e dall’imposta di successione), previsti dalla Legge di Bilancio 2017, i vantaggi propri dei prodotti assicurativi, come l’esclusione dall’asse ereditario e il diritto proprio del beneficiario.

Come noto è necessario mantenere l’investimento per almeno 5 anni per poter beneficiare degli incentivi fiscali, con la possibilità di investire non più di 30.000 euro all’anno, per un importo totale del piano individuale di 150.000 euro.

“Siamo particolarmente lieti di avviare la nostra partnership con Banco Azzoaglio, che è una banca di grande tradizione e molto radicata nel territorio – ha dichiarato Arcadio Pasqual, direttore generale di Cnp Partners -. Condividiamo infatti con il Banco l’approccio consulenziale, da boutique d’investimento, che ci consente di essere vicini ai nostri clienti e di costruire rapporti di collaborazione stretti e di lunga durata”.

“Sin dai primi mesi dell’anno, con l’emanazione della legge finanziaria 2017, strumento legislativo che ha dato vita ai piani individuali di risparmio, il Banco Azzoaglio ha attivato la possibilità di sottoscrizione per la propria clientela di fondi comuni di investimento Pir compliant – ha aggiunto il direttore generale di Banco Azzoaglio, Giancarlo Fasano -. Oggi la nostra proposta commerciale viene arricchita da questa nuova polizza assicurativa estremamente flessibile ed interessante anche sotto il profilo dei costi. Non sono infatti previsti caricamenti iniziali per i premi versati”.

