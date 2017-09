di

Gionata Cerri, 45enne, milanese, entra a far parte del team di Sales & key account manager di Cnp Partners.

Lavorerà all’interno della struttura commerciale, con l’incarico di sviluppare il settore della bancassicurazione e della riassicurazione, riportando direttamente al direttore commerciale Francesco Fiumanò.

Laureato in Scienze assicurative e previdenziali all’Università Cattolica di Milano, ha intrapreso la carriera di consulente in Iama Consulting, occupandosi di crescita e innovazione per diversi gruppi di bancassicurazione vita e danni.

Nel 2015 è entrato in Parva come responsabile dello sviluppo della practice insurance, prima di assumere l’incarico in Cnp Partners.

“Con Gionata Cerri – ha dichiarato Francesco Fiumanò – rafforziamo il nostro team con un professionista di grande esperienza nel mercato assicurativo, che ci consentirà di proseguire nel nostro obiettivo di sviluppo della rete distributiva nell’ambito del settore della bancassicurazione e collaborerà all’ampliamento delle attività di Cnp come riassicuratore nei prodotti del segmento protection”.

Cnp Partners, Gionata Cerri entra nel team commerciale ultima modifica: da