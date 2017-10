di

Aiutare a sviluppare la consapevolezza su quali siano i rischi cyber che tutti dobbiamo affrontare quotidianamente, a casa ed in ufficio, e come proteggere se stessi ed il patrimonio informativo aziendale. Questo lo scopo degli incontri che Cnp Partners organizzerà il 30 ottobre e il 6 novembre, in occasione del Security Day 2017.

La società del Gruppo Cnp Assurances, attiva in Italia nei settori del risparmio, degli investimenti e della protezione della persona, in occasione dell’edizione 2017 del Security Day ha raccolto l’invito di Clusit (Associazione italiana per la sicurezza informatica) e dell’Agenzia europea Enisa a rientrare nel programma dell’European cyber security month.

Alle sessioni di formazione e approfondimento interverranno anche esperti di rilevanza nazionale: Giovanni Ziccardi, professore di “Informatica Giuridica” presso l’Università degli Studi di Milano e Alessio Pennasilico, cyber security advisor e membro del comitato di direzione di Obiectivo Technology s.r.l..

“I recenti fatti di cronaca hanno dimostrato che nessuno è al riparo dai rischi informatici – ha dichiarato Francesco Tusino, corporate chief information security officer di Cnp Partners –. Per questo Cnp Partners è particolarmente attenta ad attività di sensibilizzazione e formazione sui temi della Cyber Security. Gli incontri organizzati in occasione del Security Day avranno lo scopo di sviluppare un’ulteriore consapevolezza in materia di sicurezza cibernetica, anche attraverso i suggerimenti dei tecnici, al fine garantire il massimo della sicurezza alle nostre piattaforme”.

Cnp Partners organizza due incontri il 30 ottobre e il 6 novembre per promuovere la cyber security ultima modifica: da