Cnp Partners lancia la nuova release di Ciis Pir

Cnp Partners, la società del Gruppo Cnp Assurances attiva in Italia nei settori del risparmio, degli investimenti e della protezione della persona, ha presentato oggi la nuova release di Cnp Investment Insurance Solution – Pir, la polizza multiramo disegnata ad hoc per essere conforme al modello dei Piani di Risparmio di lungo termine, che ha incontrato grande favore presso i clienti di Cnp.

La nuova versione di Ciis Pir offre in un unico prodotto, ai clienti che desiderano investire con obiettivi di medio/lungo termine, una scelta di soluzioni d’investimento tra le più ampie del mercato, che includono una selezione di Oicr, un fondo interno assicurativo e la Gestione Separata.

Ciis Pir si distingue per l’estrema flessibilità: il risparmiatore può infatti cambiare nel tempo l’allocazione del portafoglio, effettuando switch illimitati da un fondo all’altro all’interno della polizza multiramo, modificando la componente azionaria/obbligazionaria in funzione dell’andamento del mercato, rimanendo tuttavia all’interno dello stesso prodotto Pir.

Si tratta naturalmente di un vantaggio considerevole per la gestione efficiente di un prodotto d’investimento che, come noto, prevede l’esenzione dall’imposta sul capital gain se mantenuto in portafoglio per almeno 5 anni.

Ciis Pir consente inoltre di unire ai vantaggi fiscali dei prodotti Pir anche quelli propri dei prodotti assicurativi, come l’esclusione dall’asse ereditario e il diritto proprio del beneficiario.

La soglia di ingresso, inoltre, è particolarmente bassa, per incontrare le esigenze di ogni tipo di risparmiatore: il premio minimo di accesso è infatti di € 2.500.

È possibile investire fino a € 30.000 all’anno, per un importo totale del piano individuale pari a € 150.000.

La nuova versione di Ciis Pir è disponibile per i nuovi clienti dal 17 febbraio.

Francesco Fiumanò, Direttore Commerciale di Cnp Partners, ha commentato: “Siamo stati la prima compagnia assicurativa in Italia a riconoscere il potenziale dei Pir, sia come soluzione d’investimento interessante per il portafoglio dei nostri partner e dei nostri clienti, che come strumento di supporto all’economia reale del Paese. Siamo stati molto soddisfatti dei risultati raggiunti con le release precedenti della nostra polizza multiramo e, come nel 2017, ripartiamo tra i primi con un’offerta distintiva: un’ampia gamma di soluzioni all’interno di un unico prodotto, che rende il cliente libero di variare l’allocazione dei propri risparmi al modificarsi dello scenario o delle esigenze, senza dover mai rinunciare ai vantaggi di lungo termine offerti dai nuovi Piani Individuali di Risparmio. Ciis Pir è quindi la soluzione ideale sia per i clienti retail, grazie alla ridotta soglia di ingresso, sia per i clienti con patrimoni importanti, in ottica di diversificazione degli investimenti e di ottimizzazione fiscale”.