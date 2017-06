Cnp Partners, online il nuovo sito internet

di

Grafica rinnovata e un layout dinamico: è online il nuovo sito internet di Cnp Partners. La piattaforma consentirà agli utenti di avere un accesso semplice e immediato a tutte le informazioni aggiornate sulla vasta gamma di servizi e soluzioni di risparmio e investimento e protezione offerti dalla Società in Italia.

“Siamo lieti di annunciare il lancio della nostra nuova piattaforma, che renderà più accessibile e intuitivo l’uso del nostro sito internet. Il progetto rappresenta la prima fase di un programma di aggiornamento dei sistemi di comunicazione esterna che, nei prossimi mesi, coinvolgerà anche l’area riservata a clienti e distributori”, ha sottolineato Girolamo Chiaramonte, head of marketing & communication di Cnp Partners.

La società del Gruppo Cnp Assurances attiva in Italia nei settori del risparmio e dell’investimento è inoltre presente sui principali social network:

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEUcPHjoA8Tmq_9KGPbQCkA

Twitter: https://twitter.com/cnp_partnersit

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cnp-partners-italia

Su Facebook con la pagina dedicata al blog www.connoisai.it e la pagina ad hoc per “gareggiaconnoi”: facebook.com/gareggiaconnoi/ l’iniziativa di educazione finanziaria presentata da Cnp Partners in occasione dei Saloni dedicati al risparmio e agli investimenti.

Cnp Partners

Cnp Partners è la società del Gruppo Cnp Assurances attiva in Italia nei settori della protezione della persona, del risparmio e degli investimenti.

Cnp Assurances, con più di 4.700 dipendenti in tutto il mondo, è il colosso assicurativo francese fondato nel 1850, oggi prima compagnia nel settore vita in Francia e quarta in Europa per la protezione della persona, con 36 milioni di clienti nel segmento protezione e 13 milioni di clienti nel segmento risparmio e pensione.

Il Gruppo è attivo in Italia nel settore della bancassicurazione dal 1990 e ha una presenza diretta dal 2002, con attività focalizzate sulla protezione della persona.

Nel 2004 la società è entrata anche nel mercato spagnolo acquisendo, due anni più tardi, il controllo di Skandia Vida e creando la società Cnp Partners.

Nel 2012 Cnp Partners, operando in libera prestazione di servizi, ha integrato la propria offerta nel mercato italiano con prodotti assicurativi di risparmio e investimento e nel 2014 ha aperto la propria stabile organizzazione.

Oggi Cnp Partners è la Società di riferimento in Italia per le attività del Gruppo Cnp Assurances sul mercato aperto.

