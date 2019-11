Codici, al via azione legale per tutelare i risparmiatori della Banca Popolare del Lazio

“Stiamo raccogliendo le segnalazioni di molti risparmiatori condividiamo la loro preoccupazione e per questo abbiamo deciso di avviare un’azione legale con cui chiediamo alla Banca Popolare del Lazio di restituire ai clienti coinvolti l’intero capitale oggetto di investimento” . Così Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell’associazione Codici parlando di quanti hanno acquistato azioni della banca, in merito alle quali il cda ha deciso una svalutazione del 30%.

L’associazione ha anche inviato una lettera con cui si chiede all’istituto di chiarire la situazione, indicando in che modo intende tutelare i risparmiatori.

“C’è il rischio che le azioni subiscano un’ulteriore svalutazione – ha spiegato l’avvocato di Codici Marcello Padovani – non ci sono compratori disposti ad acquistarle. È una situazione anomala e per questo è sempre più forte il timore tra i risparmiatori di vedere andare in fumo il proprio investimento, tra l’altro proposto senza tenere conto del fatto che richiedeva competenze specifiche da parte di chi lo sottoscriveva”.

Sul sito internet www.codici.org è disponibile il mandato di adesione all’azione legale avviata dall’Associazione. Per informazioni è possibile telefonare al numero 06.5571996 oppure scrivere all’indirizzo [email protected] org.