Codici, al via class action per il risarcimento dei clienti Ing

Dopo la diffida per l’azienda, la class action per i consumatori. L’associazione Codici ha deciso di avviare un’azione per chiedere il risarcimento dei clienti Ing Direct che in queste settimane hanno avuto problemi nell’accesso al proprio conto a causa di un aggiornamento della app.

“Un disagio non indifferente – spiega una nota – soprattutto per chi utilizza l’home banking e, di fatto, si è ritrovato con il conto corrente bloccato. Come se non bastasse, anche la procedura per ottenere il nuovo Pin, necessario all’accesso, ha causato problemi non indifferenti ai clienti, in quanto l’iter prevede l’invio del codice tramite raccomandata.

Alla luce di questa situazione, Codici ha deciso di avviare una class action. I clienti Ing Direct che hanno subito disagi e vogliono aderire all’iniziativa possono scaricare il modulo dal sito www.codici.org. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo Sportello Nazionale al numero 06.5571996 oppure all’indirizzo email [email protected] org“.