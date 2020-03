Codici: “Nel Decreto Cura Italia nessuna tutela per i consumatori”

“Il governo si è dimenticato dei consumatori. Non ci sono sostegni per il pagamento degli affitti, delle bollette, delle assicurazioni. Nulla nemmeno per i finanziamenti, se non per i mutui sulla prima casa. Il decreto Cura Italia è veramente delutente, i consumatori sono stati ignorati” . Così l’avvocato Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici.

L’associazione Codici sta raddoppiando gli sforzi per fornire tutta l’assistenza possibile ai consumatori in questo momento di grande difficoltà. Lo sportello nazionale, che può essere contattato scrivendo all’indirizzo email [email protected], è pronto a dare aiuti e chiarimenti su:

– problemi con rimborsi o cancellazioni di voli, crociere e gite scolastiche;

– divieto di uscire di casa (se si ha una causa di giustificazione, l’ammenda non deve essere pagata e va impugnata per evitare che diventi definitiva);

– bollette di acqua, luce e gas, verificando eventuali aumenti ingiustificati;

– aumenti di bollette telefoniche o abbonamenti a giornali online dopo aver attivato una promozione;

– disagi con il telefono o internet a causa delle reti intasate;

– problemi con gli acquisti online per quanto riguarda i tempi di consegna;

– rispetto delle scadenze fiscali;

– rimborso rette asili nido e mense scolastiche;

– corretta applicazione delle agevolazioni previste dal Governo;

– rimborsi abbonamenti palestra, piscina, centri sportivi e centri culturali;

– problemi con la richiesta di recesso e rimborso di abbonamenti a pay tv dopo la cancellazione di eventi inseriti nei pacchetti promossi;

– termini progetti finanziamenti agevolati;

– riduzione del fatturato;

– problemi pagamento affitti;

– provvidenze per lavoratori.