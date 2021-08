Coface e Banca Valsabbina, accordo per assicurazione del credito

Coface, società attiva nell’assicurazione del credito, e Banca Valsabbina hanno siglato un accordo di collaborazione, incentrata sulla promozione delle polizze assicurative credito e cauzioni di Coface presso le imprese clienti di Banca Valsabbina che, grazie all’accordo, potranno accedere all’intera offerta e ai prodotti a sostegno dello sviluppo e della protezione del business.

“La partnership che abbiamo siglato con Banca Valsabbina si inserisce perfettamente con la nostra strategia di distribuzione – sottolinea Ernesto De Martinis, ceo di Coface in italia e head of strategy regione Mediterraneo & Africa -. Grazie a questo accordo, Coface in Italia avrà la possibilità di accedere ad un nuovo bacino di realtà imprenditoriali legate ai territori della Lombardia e del Veneto, del Piemonte e dell’Emilia Romagna, supportandole efficacemente con la vicinanza, l’attenzione e la comprensione delle esigenze che caratterizzano da sempre il suo approccio”.

“La collaborazione con Coface, tra i leader internazionali del settore dell’assicurazione del credito, ci permette di arricchire ulteriormente l’offerta alla nostra clientela di imprese, che rappresenta una componente strategica per il nostro istituto – commenta Hermes Bianchetti, responsabile divisione business di Banca Valsabbina -. Un accordo sinergico importante, che accogliamo con particolare soddisfazione, per sostenere con ancora più forza e concretezza il nostro servizio a sostegno dello sviluppo del business delle nostre aziende clienti, grazie a soluzioni efficaci e consulenza dedicata, sia per il mercato italiano che per l’export”.