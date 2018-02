Coface riorganizza la direzione commerciale in Italia

di

Coface riorganizza la sua direzione commerciale in Italia con le nuove nomine di Mirco Molinelli e Manuel Morandi.

Mirco Molinelli sarà alla guida della Direzione Credito (Customer Service e Commercial Underwriting), con la responsabilità dell’assunzione tecnica e della gestione del portafoglio clienti del Ramo Credito. Molinelli – in Coface dal 2010 – è stato Customer Relationship Manager, contribuendo in maniera significativa all’elevata qualità del servizio offerta ai clienti e agli intermediari di Coface in Italia.

Manuel Morandi avrà, invece, la conduzione della Direzione Vendite & Distribuzione (Sales & Distribution) di Coface in Italia, con la responsabilità della promozione commerciale dell’offerta sul mercato italiano e della gestione della Rete Agenti e degli altri canali di distribuzione. Morandi, in Coface dal 2009, è stato Responsabile Vendite di Coface in Italia, contribuendo in maniera importante all’apertura di nuove Agenzie Generali, al rafforzamento delle risorse commerciali, alla nuova organizzazione della struttura Broker e alle partnership bancarie a supporto della Rete Agenti.

“Sarà un anno di forte sviluppo ed Innovazione – ha sottolineato Ernesto De Martinis, ceo di Coface in Italia e head of strategy & partnerships per la Regione Mediterraneo & Africa -. Vogliamo crescere ancora nel segmento small business, dove abbiamo ormai acquisito un notevole know-how, attraverso i nostri prestigiosi partner Banche. Continueremo ad investire negli Agenti=Credit Manager®, che rimangono centrali nel nostro sistema distributivo, attraverso l’apertura di nuove Agenzie e l’inserimento di giovani consulenti di Credit Management a supporto delle PMI italiane. Miglioreremo ulteriormente il servizio riservato ai Broker, punto di riferimento dei Grandi Clienti e dei Programmi Internazionali, attraverso l’imminente lancio di un nuovo portale di gestione davvero innovativo ed avvieremo nuovi progetti con fintech e startup attrattive. Per conseguire questi ambiziosi target abbiamo riorganizzato il Dipartimento Commerciale della Compagnia, attraverso la promozione e valorizzazione di due brillanti risorse interne che, da tempo, costituiscono un punto di riferimento nelle rispettive aree e che ci consentiranno ora di continuare a cogliere, con un rinnovato e più forte impulso alle vendite, una più chiara ed efficace focalizzazione per canali e segmenti di business e con un più marcato orientamento all’innovazione, le nuove sfide del mercato”.

