Cofidi.it, al via erogazione diretta di finanziamenti alle Pmi

Nel corso del 2018 verranno erogati 96 milioni di euro di finanziamenti bancari grazie al sostegno della garanzia Cofidi.it e grazie al contributo dei fondi P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.a. “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche”, assegnati al confidi del sistema Cna il mese scorso, a seguito del relativo avviso e graduatoria della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico per agevolare l’accesso al credito bancario delle Pmi pugliesi.

‘’Si tratta di ben 12 milioni di euro che Cofidi.it si è aggiudicato partecipando al bando regionale, che produrranno un effetto moltiplicatore di grande portata per i finanziamenti alle imprese, pari a circa 96 milioni di euro e una ricaduta sul sistema economico territoriale di enorme impatto, a conferma della funzione di servizio che il nostro confidi assolve da anni per aiutare le PMI ad investire ed in risposta alle loro esigenze di liquidità”, ha dichiarato Teresa Pellegrino, direttore generale di Cofidi.it.

A seguito della nuova dotazione finanziaria P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020 Cofidi.it garantirà fino all’80% finanziamenti di importo fino a 1.500.000,00 di euro, alle imprese che operano in Puglia per * investimenti, attivo circolante e capitalizzazione aziendale (*in abbinamento con il Titolo II e Titolo VI della Regione Puglia).

Il 2018, però, sarà anche l’anno dell’impegno di Cofidi.it nel credito diretto alle imprese, il piccolo credito, con finanziamenti fino a 25.000,00 euro a tassi agevolati dal 4% al 6%.

’‘Siamo sempre di più al servizio delle imprese socie che credono nel fine mutualistico della nostra mission e puntiamo al miglioramento e all’ammodernamento delle nostre Pmi, di pari passo con la crescita e lo sviluppo dei territori e delle energie economiche locali”, ha spiegato Luca Celi, presidente di Cofidi.it.

‘’L’impegno della società cooperativa del sistema Cna al servizio delle Pmi dei territori continuerà nel 2018 ampliando il proprio raggio di azione su un duplice fronte; la grande novità del credito diretto – ha aggiunto il direttore Cna Area Metropolitana di Bari, Giuseppe Riccardi – e la rinnovata sinergia con l’ente regionale che porterà nuova linfa alle Pmi pugliesi, dimostrando come sempre una grande capacità di risposta alle esigenze delle imprese locali”.

“La Regione Puglia continua nella strategia di supporto alla garanzia in varie forme – ha precisato la dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio – per perseguire l’obiettivo molteplice di agevolare l’accesso al credito per le Pmi, consentire alla banche l’efficientamento dei rischi assunti e, contestualmente, sostenere la crescita dei confidi, partner importanti dello sviluppo economico regionale”.

