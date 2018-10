Cofidis Italia entra nella cessione del quinto con l’acquisizione di Libra Finanziaria

di

Cofidis Italia ha sottoscritto un contratto d’acquisto del 100% delle quote di Libra Finanziaria srl, società specializzata nella cessione del quinto iscritta all’Albo Unico ex art. 106 Tub. Attraverso questa acquisizione Cofidis Italia entra nel settore dei prestiti con trattenuta su stipendio e pensione, ampliando la sua offerta di soluzioni di credito destinate ai consumatori.

Libra Finanziaria, società giovane ma con esperienze pluriennali nel mercato della cessione del quinto, apporterà a Cofidis, oltre alle competenze specifiche di business, anche la propria rete di uffici commerciali e agenti.

“Questa operazione permetterà a Libra Finanziaria e ai collaboratori della stessa di entrare a far parte di un gruppo europeo specialista del credito al consumo, controllato da Crédit Mutuel, uno dei gruppi bancari più solidi dell’area euro con quasi 41 miliardi di capitale e un CET1 ratio al 16,5% – ha dichiarato Alessandro Borzacca, direttore generale di Cofidis Italia -. L’cquisizione conferma ancora una volta la forte volontà del gruppo di investire in Italia e segna un ulteriore passo in avanti verso la diversificazione. Le opportunità offerte dall’appartenenza al gruppo Cofidis saranno evidenti da subito sia sui prodotti che sulle condizioni ma lo sviluppo delle sinergie tra i canali di vendita rappresenteranno la chiave per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che abbiamo definito”.

Il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge da parte delle competenti autorità.

