Coldwell Banker cerca 200 agenti immobiliari professionisti in tutta Italia

Coldwell Banker Italy, network immobiliare internazionale specializzato nel settore del luxury real estate, avvia un processo di recruiting per oltre 200 agenti immobiliari in tutta Italia. La società ha avviato infatti una operazione di sviluppo, che porterà a nuove aperture in tutta Italia. Gli annunci si rivolgono a tutti gli agenti immobiliari già professionisti e in possesso di patentino, che vogliano mettersi in gioco ampliando il loro portfolio ed entrando in un nuovo network di stampo internazionale.

“Nonostante il periodo di enorme crisi economica, siamo fieri di poter creare così tante opportunità di lavoro. – afferma Roberto Gigio, Presidente e CEO di Coldwell Banker Italy. – Questa nuova campagna di reclutamento dimostra nel concreto la nostra continua voglia di crescere, arrivando a presidiare tutte le città italiane e avendo così una rete capillare di agenti e di immobili da Nord a Sud”.

I numeri della società

Casa, meraviglia, ingegno ed eccellenza: sono i valori alla base di Coldwell Banker, network immobiliare fondato nel 1906 a San Francisco da Colbert Coldwell e Benjamin Arthur Banker, che conta oggi 3.100 agenzie in 43 Paesi.

Al momento sono presenti sul territorio italiano 80 agenzie, con un portfolio di proprietà che supera le 3500 unità.

La formazione

La formazione dei propri agenti è per Coldwell Banker sempre al primo posto: nonostante il lockdown, infatti, non sono mai cessati i corsi online, così come l’utilizzo di strumenti digitali per il continuo aggiornamento di tutti gli agenti immobiliari sugli strumenti più attuali per gestire la relazione con i clienti e la valorizzazione degli immobili. La forte presenza sul web e sui social è uno dei cardini dell’azienda che, grazie alla Coldwell Banker University, organizza corsi specifici per acquisire competenze digitali utili alla professione.

Le candidature

Gli agenti del network di Coldwell Banker possono lavorare in piena libertà operativa, seguendo il cliente ovunque e in tutte le fasi della trattativa, diventando così a tutti gli effetti una figura ibrida, a metà tra il classico agente immobiliare e il consulente che gestisce patrimoni più ampi.

Gli interessati possono compilare un modulo per inviare la propria candidatura.