Compass taglia il traguardo dei 300 punti vendita

Compass ha inaugurato oggi il 300° punto vendita a marchio. Si tratta della nuova filiale di Roma, in via Casilina 1892, la decima nella Capitale e la 23ma nel Lazio.

La scelta di rafforzare la presenza nella regione è coerente con i recenti dati di sistema da cui emerge che il Lazio è tra i territori con le più alte quote di finanziamenti in Italia. Il totale erogato nella regione nel 2021 è stato, infatti, pari a 4,4 miliardi di euro, il 10,4% del totale nazionale, in crescita del 19,7% rispetto al 2020.

L’incidenza predominante del Lazio è evidente in tutti i comparti del credito: dai prestiti personali con il 10,4% del totale, passando per la cessione del quinto (10,6%), fino ai prestiti per auto/moto (9,5%) e a tutte le altre tipologie di prestiti finalizzati (12%).

“L’apertura di questo nuovo punto vendita conferma il nostro continuo impegno al fianco delle famiglie nella realizzazione dei loro progetti, con la velocità e l’affidabilità che da sempre contraddistinguono Compass nel mondo dei finanziamenti e, in particolare, dei prestiti personali – commenta Antonio Manari, direttore centrale commerciale di Compass -. Siamo orgogliosi di aprire la nostra 300ma filiale proprio a Roma, una città multietnica nella quale abbiamo rafforzato negli anni la presenza per consolidare la relazione con la clientela e la nostra quota di mercato. Un risultato, questo, ottenuto anche grazie a nuove e innovative formule di finanziamento”.