Compass, calo dell’erogato del 13% nel I semestre

Negli ultimi mesi Compass ha registrato un livello di erogato pari al 60% dei livelli pre-Covid, (minimo al 20% in aprile durante il lockdown). Secondo quanto riportato nel bilancio al 30 giugno di Mediobanca, il recupero è stato meno rapido rispetto ad altri competitor in virtù di un mix prodotti (Compass più presente nei prestiti personali, meno nella cessione del quinto) e per più stringenti linee guida nella selezione dei rischi.

Nel periodo aprile-giugno Compass ha erogato circa euro 800 milioni, contro euro 2 miliardi dello stesso periodo 2019. In particolare hanno sofferto i prestiti personali.

L’esercizio è stato caratterizzato da attività record fino a febbraio. Il lockdown ha fortemente ridimensionato le erogazioni che però a giugno sono risalite a circa il 60% dei valori ante-covid.

Compass ha attuato una politica di accantonamento prudente pur in presenza di esiti molto favorevoli delle moratorie, che sono state per il 55% estinte o rimodulate con scadenze brevi e che, sulla base delle prime analisi effettuate sui clienti il cui piano di ammortamento è ricominciato, presentano oggi una percentuale di rientro a normalità dell’85%.

Compass registra nell’esercizio un calo dell’erogato del 13%, esclusivamente a causa del lockdown, passando da 7,4 a 6,4 miliardi, di cui solo un 0,8 miliardi generati nell’ultimo trimestre, che sconta il livello minimo di 123 milioni (-80% a/a) ad aprile.



Con l’allentamento delle misure di restrizione della mobilità e l’entrata in vigore dei provvedimenti a sostegno del reddito, i mesi di maggio e giugno vedono un graduale recupero dei volumi erogati e nelle ultime settimane di giugno la nuova produzione si attesta a circa il 60% dei livelli ante covid. Anche gli indici di rischiosità vedono una progressiva normalizzazione.



Su base annua, i prestiti personali hanno subito un calo del 20% (3.034,7 milioni contro 3.794,8 milioni, con una flessione più marcata da parte delle reti distributive terze), la cessione del quinto dello stipendio segna un calo del 15,5% (437,8 milioni contro 518,2 milioni) mentre il finalizzato è rimasto pressoché invariato (1.955,3 milioni contro 1.983,4 milioni).

A fine giugno gli impieghi netti ammontano a 13 miliardi, in lieve flessione rispetto allo scorso anno (13,2 miliardi); di questi il 54% è rappresentato da prestiti personali mentre lo stock della cessione del quinto è pari a circa 2 miliardi.



In un contesto così difficile, Compass non ha interrotto le principali iniziative strategiche volte principalmente al potenziamento dei canali distributivi “diretti”, che si sono dimostrati ancora più importanti nei periodi di crisi, attraverso:

– il lancio di “Compass Quinto”, nuovo network di agenzie specializzate nella cessione del quinto a marchio proprietario, che a fine giugno conta 48 agenzie attive;

– il rafforzamento della copertura del territorio nazionale, con l’apertura di 14 nuove agenzie a marchio Compass (che si aggiungono alle 27 già esistenti ed alle 172 filiali di proprietà), totalizza un totale di 215 punti vendita;

– il consolidamento della quota di mercato nel prestito finalizzato, principale canale di acquisizione di nuova clientela, attraverso lo sviluppo delle partnership con la grande distribuzione organizzata (in particolare telefonia ed elettronica) e lo sviluppo di accordi gestiti

localmente dalla rete territoriale;

– lo sviluppo del canale Web che, soprattutto nella fase di lockdown, ha segnato un incremento del 20% rispetto allo scorso anno (319 milioni contro 265 milioni) pari a quasi il 18% dei prestiti personali del canale diretto.