Compass, record di erogazioni nel IV trimestre: 2 miliardi

Continua la crescita di Compass, la divisione credito al consumo di Mediobanca, con un record di erogato nel trimestre di 2 miliardi. La divisione si conferma primo contributore al Gruppo per ricavi (€532m, +4%, pari al 40% del totale), margine di interesse (€474m, +5%, pari ai 2/3 del totale) e redditività (ROAC 30%).



In un mercato del credito al consumo in continua espansione (erogato in crescita di circa il 6% nel 2019), favorito dall’ampia liquidità degli intermediari e dai bassi tassi di interesse, Compass mostra tassi di crescita superiori alla media, resi possibili dagli investimenti sul canale distributivo diretto e dal costante presidio di quello indiretto. In linea con le indicazioni del Piano 2023:

Compass ha rafforzato la copertura del territorio nazionale con l’apertura di 7 nuove agenzie a marchio Compass (portando così il numero complessivo a 34), che si affiancano alle 172 filiali (invariate rispetto al 30 giugno scorso) con una rete distributiva diretta di 905 professionisti dipendenti (908 al 31 dicembre 2018);

È proseguito lo sviluppo del canale web che, a due anni dall’avvio, mostra un intermediato nel semestre di 172 milioni (+41% rispetto allo scorso anno) pari al 16% dei prestiti personali del canale diretto;

È stato avviato il progetto “Compass Quinto” con l’obiettivo di costituire un network di agenzie specializzate nella cessione del quinto a marchio proprietario: in luglio è iniziato il rebranding delle agenzie Equilon (41 agenzie dislocate sul territorio nazionale) e lo scorso novembre è avvenuta la campagna TV di lancio del progetto;

È proseguito nel prestito finalizzato, principale canale di acquisizione di nuova clientela, lo sviluppo delle partnership con la grande distribuzione organizzata (in particolare telefonia ed elettronica) e lo sviluppo di accordi gestiti localmente dalla rete territoriale.





L’erogato è quindi salito nel semestre dell’11% (8% per l’intero anno solare 2019) raggiungendo il picco storico di 2 miliardi nell’ultimo trimestre (3,9 miliardi nei 6 mesi); nel dettaglio i prestiti finalizzati crescono rispetto allo scorso anno del 20%, i prestiti personali del 10% (canale diretto +14%) e la cessione del quinto del 3%. A fine 2019 la quota di mercato di Compass si consolida all’11,7%.



Gli impieghi netti sono pari a 13,7 miliardi, in crescita del 3,6% nei sei mesi e del 7,3% a/a, con un coerente aumento di tutti i prodotti. Di questi il 55% è rappresentato da prestiti personali mentre lo stock del CQS supera di poco i 2 miliardi.



La qualità dell’attivo si conferma elevata:

Le sofferenze nette saldano a 14,8 milioni, rappresentano lo 0,1% degli impieghi (invariato) e mostrano un tasso di copertura del 93,4% (94,3%); nel semestre sono state cedute attività deteriorate all’esterno del Gruppo per un totale di 120 milioni (114,1 milioni lo scorso anno);

Il tasso di copertura del bonis flette leggermente dal 3% al 2,7% e riflette, a seguito della nuova definizione, il trasferimento delle posizioni di minore qualità e maggiore coperture, ad attività deteriorate.



I risultati reddituali della divisione si confermano eccellenti e sostenibili.



Il semestre chiude con un utile netto di 167,2 milioni dopo ricavi per 531,7 milioni (+3,6%), un Cost/Income pressochè invariato al 28,1% ed un aumento fisiologico del costo del rischio (a 190bps) dai livelli minimi dello scorso anno (180bps). Il ROAC si attesta al 30%. Nel dettaglio il periodo mostra:

commissioni ed altri proventi in flessione da 63,2 a 57,7 milioni, scontando un andamento meno favorevole dei proventi su collocamento e gestione di polizze assicurative (32,4 milioni contro 38 milioni);

costi di struttura in aumento del 5,4%, da 141,9 a 149,6 milioni, per il rafforzamento della rete distributiva, il varo dei progetti di business (marketing, comunicazione ed investimenti informatici) ed i maggiori oneri di recupero (da 26,6 a 29 milioni) connessi al presidio del costo del rischio;

rettifiche su crediti in aumento del 12,4%, da 113,9 a 128 milioni, che esprimono un costo annuo del rischio di 190 bps, di poco superiore allo scorso esercizio (185bps) ed al minimo storico dello scorso anno (180bps);

oneri non ricorrenti per 4,7 milioni, connessi al già riferito provvedimento sanzionatorio emesso dall’Antitrust.