Compass, utile netto di 90 milioni al 30 settembre

Compass ha registrato a fine settembre 2021 un utile netto trimestrale (luglio- settembre) pari a 90 milioni (+26%), uno dei migliori risultati di sempre; Roac@ 34%.

Confermato il trend di recupero dell’erogato, si legge in un comunicato, ormai pressoché in linea con i livelli pre-Covid (€1,8mld vs €1,9mld a fine settembre 2019), che si riflette in una crescita degli stock (+1% nel trimestre).

L’eccellente dinamica dei tassi di default e dei recuperi ha consentito una riduzione del costo del rischio a 160bps (183bps nel trimestre precedente) e, contestualmente, un aumento degli indici di copertura.

Dopo 2 nuove aperture i punti vendita hanno raggiunto le 233 unità, di cui 54 agenzie, cui si aggiungono 49 punti vendita Compass Quinto (specializzati nella commercializzazione della cessione del quinto). Prosegue anche il rafforzamento dei canali digitali che nel primo trimestre hanno intermediato il 26% dei volumi dei prestiti personali del canale diretto (con più dell’80% delle richieste evase in un giorno).

Compass Link, costituita a maggio 2021, ha avviato la propria attività come Agente in Attività Finanziaria durante il mese di luglio attraverso il primo reclutamento di 9 collaboratori focalizzati sull’offerta di prodotti fuori sede.