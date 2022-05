Compass, utile netto più alto di sempre nel I trimestre 2022: 284 milioni (+32%)

Compass ha chiuso i primi tre mesi del 2022 con l’utile netto più alto di sempre: 284 milioni, in crescita del +32%. In crescita anche l’erogato: 5,6miliardi contro i 4,6 dello scorso anno.

L’ottima qualità dell’attivo, si legge nella relazione trimestrale di Mediobanca, ha permesso di raggiungere un margine operativo record (pari a 419 milioni, risultato dei nove mesi più alto di sempre) confermando il recupero rispetto al rallentamento provocato dalla pandemia.

Compass, anche in questa prima parte del 2022, conferma la validità del suo modello di business, che si caratterizza per:

Bassa correlazione storicamente registrata con il Pil sia a livello di erogato che del costo del rischio, e tassi default ai minimi e coperture ai massimi storici.

Mix di prodotto bilanciato, come prestiti personali e le dilazioni di pagamento anche anticiclici.

Continuo rafforzamento della rete distributiva diretta con sempre maggior focus sulla distribuzione digitale.

Innovazione di prodotto e canale attraverso la diversificazione in attività di nicchia, tecnologicamente all’avanguardia come il recente lancio di Pagolight nel BNPL (“Buy Now Pay Later”).