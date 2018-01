Compro Oro, dal 15 gennaio attiva area dedicata sul portale dell’Oam

di

In vista dell’iscrizione nell’apposito registro tenuto dall’Oam prende il via la prima fase del “censimento” degli operatori compro oro. Da lunedì 15 gennaio sarà attiva la pagina dedicata agli operatori del settore, che potranno creare presso il portale dell’Organismo la propria area privata, ad accesso riservato, tramite le credenziali scelte.

La registrazione è subordinata al possesso di una casella di posta elettronica certificata e rappresenta il primo passo necessario per potere successivamente presentare in via telematica, proprio attraverso l’area riservata, l’iscrizione all’apposito registro, per l’istituzione del quale si dovrà però attendere un decreto ad hoc del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per effettuare correttamente la registrazione, spiega un comunicato dell’Oam, gli operatori avranno a disposizione una guida (clicca qui) che li accompagnerà, passo dopo passo, alla corretta compilazione della pagina online.

Nella fase di registrazione agli utenti sarà inoltre sottoposto un breve questionario relativo al numero di sedi operative, al numero dei preposti e all’esclusività o secondarietà dell’attività di compro oro esercitata.

Si tratta di informazioni utili all’Oam per determinare l’entità dei contributi, previsti dalla normativa, che verranno richiesti agli utenti a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del registro.

I compro oro dovranno invece attendere per l’iscrizione nel registro, sulla cui tempistica verranno tempestivamente informati tramite il portale dell’Organismo: dall’entrata in vigore del decreto ministeriale l’Oam avrà tre mesi di tempo per avviare la gestione del registro stesso.

