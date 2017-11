Compro oro, il 9 novembre, a Milano incontro su obblighi e adempimenti antiriciclaggio

di

Venerdì 9 novembre, alle 9:30, al Hotel dei Cavalieri, a Piazza Giuseppe Missori, a Milano, si tiene un incontro sul tema dell’antiriciclaggio per operatori professionali in oro e compro oro dal titolo “Obblighi e adempimenti antiriciclaggio e amministrativi dei decreti legislativi n° 90, 92/2017 e n° 126,222/2016. Cosa devono fare in concreto le aziende per adeguarsi alle normative”.

L’intro si focalizzerà sui seguenti aspetti: recepimento normative – faq mef su d.lgs n° 90 e 92 – oam e registro degli operatori compro oro – nuovi soggetti o.p.o. – misure antiriciclaggio – dotazione degli strumenti – organizzazione aziendale e interpretazione delle criticita’ normative – rilascio di autorizzazioni – soluzioni operative – dibattito aperto – casi pratici.

NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E PER I COMPRO ORO Analisi Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, D.M. MEF “Registro Operatori Compro Oro” e Faq Ministero dell’Economia e delle Finanze su D.lgs n° 92, Dossier Casi e Questioni; Iscrizione OAM: registro Operatori Compro Oro; Identificazione della clientela e creazione fascicolo; Conto Corrente Dedicato; Scheda Numerata di compravendita; Limite all’uso del contante di 500,00; Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S., Attività di controllo del Nucleo di Polizia Valutaria – Gdf; Analisi e valutazione del rischio; Avvio dell’adeguata verifica; Titolari effettivi e scopo e natura dei rapporti; Controllo costante nel tempo; Obblighi di conservazione; Regime sanzionatorio.

LA GESTIONE INFORMATICA: SOLUZIONI SOFTWARE INTEGRATE A MODULI Le varie dotazioni gestionali per gli Operatori Professionali in Oro e gli Operatori Compro Oro finalizzate all’espletamento degli obblighi contenuti nei Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, nonché all’espletamento della gestione amministrativa.

DIBATTITO APERTO: CASI E QUESTIONI – QUESITI E RISPOSTE Argomenti: Discussione Dossier Casi e Questioni; Criticità rivenienti dai Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017 e n° 126 e 222 del 2016 – Circolare Mef: “Registro degli Operatori Compro Oro”.

NOVITA’ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI Processo semplificatorio amministrativo; La disciplina della SCIA; Modello Unico per fatti amministrativamente rilevanti; Istanza telematica; Competenze dei Comuni e delle Questure.

Parteciperanno all’incontro i seguenti relatori:

Dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O, Dottore Commercialista, Pubblicista, Esperto Tributario del settore aurifero e Formatore Antiriciclaggio

Col.t ST Enea Zanetti – Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano

Dott. Federico Luchetti – OAM, Direttore Generale

Dott. Stefano Albisinni – OAM, Responsabile Ufficio Eventi

Dott. Giuseppe Quarticelli – Dir. Com. Scient. A.N.T.I.C.O, Pubblicista, Esperto Fiscale e Tributario

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro – Presidente CSAC: Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione, Docente di diritto penale commerciale presso l’Università degli Studi di Bari, Avvocato in Milano e Bari

Dott. Massimo Summa – Studio Informatica S.r.l, Amministratore Unico

Dott.ssa Patrizia Melampo, Dott. Luigi Evolvi, Dott. Marco Spagnol – Studio Informatica S.r.l, Responsabili Comunicazione e Marketing

Dott. Gabriele Cavestro – Eagle Software S.r.l, Responsabile Tecnico – Gestione oro

Dott. Marco Carbone – Consigliere del Comitato Esecutivo – Odcec Roma Odcec Milano – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La partecipazione all’incontro da diritto a 4 cfu per dottori commercialisti ed esperti contabili.

