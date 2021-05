Compro oro e fonderie, certificazione Iso 25000 per 4Take da Uese Italia

Uese Italia ha portato alla certificazione 4Take srl, l’azienda veneta che opera nel settore del compro oro e fonderie metalli preziosi. L’azienda ha ottenuto il riconoscimento dello standard Iso 25000 grazie al software di gestione progettato e realizzato dall’amministratore della società.

Gli standard di prodotto sono stati pubblicati dal progetto Square (Systems and Software Quality Requirements and Evaluation) tra il 2008 e il 2017, nell’ambito del comitato tecnico “System and Software Engineering ISO SC7”.

“Gli standard sono complementari agli esistenti standard iso di processo, ma attribuiscono una particolare attenzione alla qualità del prodotto, attestandone la rispondenza ai requisiti con un conformity statement. Grazie a questo riconoscimento, anche in Italia, il settore tende ad una regolamentazione rivolta alla sicurezza delle informazioni trattate in chiave di trasparenza assoluta, per il consumatore, ma anche per le pubbliche autorità”, si legge in un comunicato stampa.

4Take è un operatore professionale in oro autorizzato dalla Banca d’Italia. La società opera nel settore orafo ed è attiva sia nel settore della clientela privata che desidera acquistare oro da investimento, sia nel comparto dei fornitori per il banco metalli. L’azienda è specializzata in soluzioni per ridurre il rischio d’investimento e nello studio di soluzioni più adatte al trattamento e allo smaltimento degli scarti industriali in oro o altri metalli preziosi.