Compro oro, fissato il contributo Oam per il 2019

I compro oro iscritti al Registro Oam al 31 dicembre 2018 dovranno versare, a partire dal prossimo 15 luglio ed entro il 30 settembre di quest’anno, i contributi relativi al secondo semestre 2019. Lo stabilisce una circolare Oam che ha fissato il contributo per il 2019 confermando i criteri di determinazione del contributo stesso: quota fissa, differenziata in ragione della natura giuridica dell’operatore e dell’esclusività o meno dell’attività, e quota variabile legata al numero di sedi operative.

Non dovranno pagare il contributo gli iscritti al 31 dicembre 2018 che abbiano presentato all’Oam domanda di cancellazione entro il 30 giugno 2019 o per i quali sia in corso, alla medesima data, una procedura di cancellazione d’ufficio. Analogamente non dovrà essere pagato il contributo variabile per la sede operativa/punto vendita per la quale sia stata presentata, entro detto termine, istanza di variazione dati per chiusura della stessa.



A prescindere dal versamento del contributo 2019, l’operatore che trasferisca o apra nuove sedi operative dovrà comunicare la variazione e versare le relative quote variabili di 70 euro previste dalla Circolare n. 30. È esente dal pagamento il trasferimento dell’unica sede operativa.

Se l’attività da secondaria diventa prevalente ne va data comunicazione all’Oam e va versata la differenza di 20 euro.

Gli operatori che si iscriveranno per la prima volta nel 2019 dovranno invece pagare il contributo di prima iscrizione previsto dalla circolare n. 30 dell’Oam; pertanto, gli operatori Compro oro che risultano iscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 16 giugno 2019 non sono tenuti al versamento di ulteriori contributi per l’anno in corso, salvo eventuali variazioni di sede operativa/punto vendita o la trasformazione dell’attività da secondaria a prevalente secondo quanto previsto dalla circolare n. 30/18 (https://www.organismoam.it/documenti/Circolari/Circolare_n_30.pdf).

Il contributo per gli anni successivi al 2019 sarà determinato dall’Organismo anche in funzione del numero complessivo degli iscritti ed in misura proporzionale alla loro dimensione.

