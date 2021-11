Compro oro: il 3 dicembre l’Antico organizza una tavola rotonda a Milano

Il 3 dicembre si terrà a Milano, al Westin Palace di Piazza della Repubblica, un nuovo convegno organizzato dall’Antico, Associazione nazionale tutela i comparto oro. L’evento permetterà di analizzare e approfondire una serie di tematiche, a partire dalle problematiche relative ai conti correnti bancari fino agli aggiornamenti normativi di settore, inclusi i nuovi scenari operativi per il comparto dell’oro e degli oggetti preziosi.

Tutti gli argomenti saranno trattati da alti esperti del settore aurifero, nonché da rappresentanti delle istituzioni, attraverso un confronto diretto e interattivo organizzato in specifiche tavole di discussione.



QUESTI I PRINCIPALI TEMI CHE SARANNO AFFRONTATI DURANTE IL CONVEGNO:

CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI: contingenza del fenomeno; formazione del DdL n° 1712 e gruppo di studio A.N.T.I.C.O., ABI, Banca d’Italia e MEF; prassi amministrativa, azioni giudiziarie e riscontro delle ordinanze favorevoli;

ORIENTAMENTI EBA SUI FATTORI DI RISCHIO: le Linee Guida antiriciclaggio per gli Istituti Bancari con inclusione finanziaria e gestione del rischio; restrizione del de-risking; recepimento degli Orientamenti da parte di Banca d’Italia;

RIFORMA UE ANTIRICICLAGGIO: il nuovo “Action Plan” della Commissione UE; istituzione dell’Autorità Antiriciclaggio Europea, Regolamento unico in tema di adeguata verifica e titolarità effettiva, VI^ Direttiva AML in arrivo;

IMPORT UE DI ORO DA ZONE DI CONFLITTO: gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento; attività di controllo a partire dal 1 gennaio 2022 Problematiche su conti correnti bancari;



BLOCK CHAIN E CRIPTOVALUTE: nuovi orizzonti, potenzialità e impatto sull’oro; linearità e convergenze con il bene rifugio; detenzione di token con oro sottostante;

LA PROFESSIONE DEL GIOIELLIERE: una nuova mission per il futuro;



OPERAZIONI IN ORO INTERNAZIONALI: l’attività di due diligence, gestione del rischio operativo e adeguata verifica con formazione del fascicolo della clientela estera;



MONITORAGGIO FISCALE E DAC 6/7: trasmissione dati all’A.F. sulla titolarità effettiva di soggetti esteri; comunicazioni per operazioni transfrontaliere, termini e nuovi scenari;

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: impiego delle info antiriciclaggio per il contrasto dell’evasione fiscale; Rapporti finanziari e novità in tema di comunicazione delle PEC al REI;

OPERAZIONI IN ORO E ASSET PROTECTION: investimenti diversificati e forme di protezione dei portafogli; trust e anticipazione successoria per gli Operatori in Oro;

FOCUS ANTIRICICLAGGIO OPO E COMPRO ORO: commercio elettronico di oro e preziosi nuovi e usati; conservazione inalterabile dei dati e modalità operative;



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S.: l’individuazione delle operazioni da comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria con rilievi della GdF;

PLUSVALENZE IN ORO: modalità di calcolo e annessi casi di tassazione;



OAM E REGISTRO “COMPRO ORO”: il contrasto all’abusivismo e il ruolo assunto dall’Organismo per la categoria;



ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA: controlli, accessi, ispezioni e aspetti sanzionatori nel rispetto delle norme antiriciclaggio;

MODERA:

Dott. Alessandro Galimberti: Giornalista presso “Il Sole 24 Ore”

INTERVERRANNO:

Dott. Nunzio Ragno: Presidente A.N.T.I.C.O., Tributarista, Esperto del settore aurifero, Formatore antiriciclaggio

Dott. Angelo Deiana: Presidente Confassociazioni, ANPIB e ANCP, Esperto in servizi finanziari e bancari

Sen. Armando Siri: 6^ Commissione Finanze e Tesoro – Senato della Repubblica

Avv. Emanuele Bufano: Esperto in diritto amministrativo , civile e bancario

Avv. Fabrizio Vedana: Amministratore delegato “Across Family Advisors”, Esperto antiriciclaggio, Pubblicista

Avv. Giovanni Alessi: Esperto in materia di trust, fiduciarie e forme di protezione patrimoniale

Dott. Giuseppe Quarticelli: Dir. Comitato Scientifico A.N.T.I.C.O, dottore commercialista, revisore legale dei conti

Dott. Federico Luchetti: Direttore Generale OAM – Organismo degli Agenti e Mediatori

Dott.ssa Isabella Fontana: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dir. V, Ufficio VIII, Relazioni internazionali antiriciclaggio

Cap. Pasquale Rinaldi: Nucleo Speciale di Polizia Valutaria – Guardia di Finanza

Sig. Daniele Oldani: Legale Rappresentante Adamas Srl, Associato A.N.T.I.C.O.

Dott.ssa Desirée Marturano: Direzione Regionale Lombardia – Agenzia delle Entrate

ABI: Associazione Bancaria Italiana *

Monte dei Paschi di Siena: Area Management Milano *

Università Bocconi: Milano *

Dott. Raffaele Scordamaglia: Consultant at Studio Informatica S.r.L – Lex Gold

Dott. Gabriele Cavestro: Eagle Software S.r.L. – Gestione oro

MODALITÀ E COSTI DI PARTECIPAZIONE:

L’accesso all’evento è riservato agli associati (FINO AD ESAURIMENTO POSTI), previo versamento della seguente quota di partecipazione:

n° 1 partecipante: € 80,00

n° 2 partecipanti (stessa ditta/società): € 150,00

dal 3° partecipante in poi (stessa ditta/società): € 60,00 cad. uno (es. 3 partecipanti –> € 180,00)

Per maggiori informazioni consultate la pagina dedicata sul sito dell’Antico