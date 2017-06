Compro Oro, Oam: per avvio registro necessario attendere decreto ministero Economia

di

Per potere istituire il registro al quale dovranno iscriversi gli operatori compro oro sarà necessario attendere l’emanazione del decreto ministeriale previsto dalla normativa. Lo chiarisce l’Oam, Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, in un avviso al mercato.

Il decreto legislativo n.92, che entrerà in vigore il 5 luglio prossimo, prevede una precisa tempistica: a partire dal 5 luglio decorreranno i tre mesi entro i quali il ministero dell’Economia dovrà adottare un apposito decreto con le modalità di invio dei dati e di alimentazione del registro. Una volta entrato in vigore il decreto ministeriale l’Oam avrà a disposizione altri tre mesi per avviarne la gestione.

Il decreto n.92 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno.

Il decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.

I principali adempimenti previsti dal decreto sono i seguenti: iscrizione nel registro; obbligo di identificazione della clientela; obblighi di conservazione; tenuta del conto corrente dedicato alle sole operazioni di compro oro; segnalazione delle operazioni sospette; limite al contante fissato a 500 euro.

“Tutti gli operatori obbligati dovranno, con l’entrata in vigore della norma, adeguarsi al rispetto delle nuove misure ivi incluso l’assoggettamento a sanzioni amministrative e penali contemplate dalla legge per le violazioni specifiche in materia di obblighi trasgrediti – sottolinea l’Antico, Associazione nazionale tutela il comparto dell’oro -. Considerata la severità e la gravosità delle previsioni sanzionatorie, onde evitare inconsapevoli violazioni, l’associazione, da oltre 10 anni impegnata nel settore aurifero, grazie alla propria rete di professionisti (commercialisti, tributaristi e avvocati) competenti, autorevoli ed esperti conoscitori, in modo trasversale, di tutto il comparto aurifero, offre gratuitamente consulenza ed assistenza ai propri associati nell’adempimento degli obblighi sopra elencati. Il tutto al fine di assistere e coadiuvare al meglio, tutti gli operatori del settore aurifero, nel rispetto delle norme durante l’espletamento delle attività specifiche”.

