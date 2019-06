Compro oro, Ragno (Antico): “Dall’Oam un impegno per la riduzione del contributo di iscrizione”

“Il confronto che abbiamo avuto oggi con l’Organismo agenti e mediatori è stato proficuo. È stata raggiunta un’intesa sulla modalità di determinazione del contributo per l’iscrizione nel registro e l’Oam si è impegnato per una riduzione del contributo stesso” . Così Nunzio Ragno, presidente dell’Associazione nazionale tutela il comparto oro (Antico).

“Abbiamo fatto notare che le aziende che operano nel settore aurifero sono tenute attualmente a pagare al momento dell’iscrizione come azienda e poi a versare un’altra somma per le unità locali per operare – ha aggiunto Ragno -. Anche su questo l’Oam si è dichiarato aperto a rivedere l’attuale sistema”.

