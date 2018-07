Compro oro, dal 3 settembre operativo il Registro Oam. Domanda di iscrizione entro il 2 ottobre

di

Sarà operativo dal 3 prossimo settembre il Registro dei compro oro. Lo comunica l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam), che ha deliberato con la circolare n. 30/18 l’entità del contributo, previsto dalla legge, che dovrà essere versato dagli operatori per l’iscrizione al Registro.

Il contributo, finalizzato a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro, è stato stabilito in funzione della natura giuridica, della complessità organizzativa dell’operatore e dell’esclusività o meno dell’attività di compro oro esercitata. In particolare il contributo, per il primo anno di applicazione, è stato così determinato:

Il contributo, vista la parte variabile, sarà determinato al momento dell’iscrizione e dovrà essere versato contestualmente. La variazione delle sedi operative e/o della prevalenza o meno dell’attività svolta, dovrà essere comunicata immediatamente all’Oam attraverso il sistema telematico di gestione del Registro. L’operatore dovrà inoltre provvedere a un nuovo versamento per la maggiore quota dovuta.

Il contributo per le annualità di iscrizione successive alla prima iscrizione sarà determinato dall’Oam successivamente, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione. I criteri e le modalità per il versamento del contributo 2019 saranno comunicati entro maggio dello stesso anno. In caso di rinuncia o rigetto dell’istanza di iscrizione o nell’ipotesi di cancellazione, anche su istanza di parte, i contributi versati non saranno rimborsati.

L’avvio del Registro è stato fissato per il 3 settembre, data entro la quale saranno completate, sentito il Garante per la privacy, le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione da parte degli operatori, e quelle di accreditamento e accesso alla sottosezione riservata da parte delle autorità competenti. Gli operatori in attività dovranno presentare la domanda d’iscrizione entro il 2 ottobre.

