Compro oro, in consultazione fino al 10 novembre il decreto ministeriale per la costituzione del registro presso l’Oam

Terminerà il 10 novembre la pubblica consultazione avviata dal dipartimento del Tesoro e relativa alla bozza di decreto ministeriale di attuazione del registro degli operatori compro oro previsto dall’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

Il dipartimento del Tesoro sta gestendo la predisposizione del decreto ministeriale con cui verranno definite le modalità e le specifiche tecniche di popolamento, alimentazione e aggiornamento del registro degli operatori compro oro, tenuto dall’Oam, l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

In base alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n.92, l’iscrizione al Registro è necessaria per poter esercitare l’attività di compro oro, e per iscriversi occorre essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza (Ps).

Per iscriversi al Registro occorre inviare in formato elettronico un’apposita istanza contenente una serie di informazioni relative all’operatore compro oro e allegare copia del documento d’identità, nonché l’attestazione, rilasciata dalla questura, che comprova il possesso e la perdurante validità della licenza di Pubblica Sicurezza.

Una volta verificata la documentazione l’Oam disporrà l’iscrizione nel registro dell’operatore, assegnandogli un codice identificativo unico.

Gli operatori compro oro sono tenuti a comunicare all’Oam ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all’iscrizione. È considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro 10 giorni dalla variazione.

Le modalità tecniche per l’invio dei dati e per l’alimentazione del registro saranno definite con un decreto del Mef, da emanarsi entro il 5 ottobre 2017 (entro 3 mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 92/2017).

Gli obblighi finora descritti si applicano anche agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che esercitano l’attività di commercio di oro, in proprio/per conto terzi, in via professionale, previa comunicazione alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 7/2000, che svolgano/ intendano svolgere l’attività di “compro oro”.

Consulta la bozza del decreto del Mef

