Con Widiba il nuovo Telepass Europeo a portata di click

Dopo aver offerto alla propria clientela la possibilità di richiedere il Telepass online per viaggiare in Italia, Widiba offre il Telepass Europeo, per muoversi oltre confine.

Nell’ambito dello sviluppo di soluzioni innovative, con l’obiettivo di migliorare la vita dei clienti, Widiba si conferma la prima banca digitale a offrire questo servizio che consente di viaggiare in Italia, Francia, Spagna e Portogallo con un unico dispositivo, con processo 100% digitale e User experience immediata.

Come per il Telepass, anche il Telepass Europeo si presenta completamente paperless, dalla richiesta online, al contratto con firma digitale, fino all’invio del dispositivo direttamente a casa.