Conafi Prestitò, dimissioni di Valeria Giancola dalla carica di sindaco

Conafi Prestitò s.p.a. ha reso noto che in data 18 maggio 2017 Valeria Giancola ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di sindaco effettivo della società a far data dal 5 giugno 2017, per motivi e impegni di carattere istituzionale.

La società ha comunicato inoltre che l’assemblea degli azionisti di Conafi Prestitò S.p.A. convocata per il 5 giugno 2017, in unica convocazione, per deliberare, inter alia, sull’integrazione del collegio sindacale, procederà ad integrare la composizione dell’organo di controllo anche in conseguenza delle dimissioni di tale sindaco effettivo.

