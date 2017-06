Conciliazione paritetica, firmato protocollo tra Assofin e associazioni consumatori

di

L’Assofin, Associazione italiana del credito al consumo e immobliare, e alcune delle principali associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti hanno firmato un protocollo di conciliazione paritetica.

Come previsto dalla direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie, entrata in vigore in Italia con il decreto legislativo n.130 del 6 agosto 2015, i Paesi Ue devono implementare le procedure extraprocessuali di ricorso facilmente accessibili ai consumatori.

L’Assofin ha riconosciuto l’importanza della conciliazione paritetica come valido strumento, alternativo alla giustizia ordinaria, per risolvere in modo semplice e rapido le controversie tra intermediari bancari e finanziari nel settore del credito al consumo.

Di concerto con le associazioni dei consumatori, l’Assofin si è impegnata a promuovere l’adesione delle proprie associate allo schema di conciliazione, partecipando al Comitato paritario di gestione a presidio di tutta l’attività conciliativa, che sarà composto da due rappresentanti scelti tra le Associazioni dei consumatori, un membro di Assofin e un intermediario aderente al protocollo.

