Condemi, presidente Ufi: “Sentenza Lexitor, urgente ristabilire quadro di certezza. Cessione del quinto opportunità di accesso a credito legale”

“È divenuto ormai improcrastinabile intervenire per ristabilire un quadro di certezza in merito all’applicazione della sentenza Lexitor del 2019”. Si è espresso così Marcello Condemi, presidente dell’Ufi (Unione Finanziarie Italiane), l’associazione nazionale degli intermediari finanziari non bancari, intervenendo questa mattina al Leadership Forum.

Condemi ha fatto il punto sull’applicazione della sentenza che ha un impatto sulla rimborsabilità dei costi relativi a operazioni di cessione del quinti. “Tutto è partito da una pronuncia dell’Abf, che ha lasciato gli operatori insoddisfatti, spingendoli a rivolgersi alla magistratura ordinaria. Quest’ultima però non ha seguito un orientamento univoco. Questa incertezza non lascia intravedere un minimo di luce in fondo al tunnel e impedisce agli operatori di lavorare in una prospettiva di serena convivenza ed esercizio dell’attività ordinata, a causa dei possibili impatti patrimoniali”, ha dichiarato.

Secondo il presidente dell’Ufi è dunque quanto mai urgente intervenire per dare certezza agli operatori del credito in merito all’applicazione della sentenza Lexitor, soprattutto perché le società finanziarie svolgono, tra l’altro, una “funzione di inclusione sociale”.

Condemi ha infatti sottolineato che è fondamentale tener presente che “la cessione del V rappresenta un’importante opportunità di accesso al credito legale” e che bisogna “inquadrare le tematiche che gli operatori affrontano quotidianamente partendo dall’importanza sociale degli accordi di finanziamento”.