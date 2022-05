Confabitare: il decalogo per difendersi dai comportamenti scorretti degli amministratori di condominio

L’associazione dei proprietari immobiliari Confabitare ha stilato un decalogo con regole da applicare piuttosto severamente e consigli da seguire con gli amministratori di condominio. E ha aperto a Roma, in via Marconi 6/2, uno sportello anti truffa, per aiutare i condomini ad affrontare casi di cattiva gestione condominiale.

“Buchi nei conti correnti bancari, spese addebitate e non documentate e ‘mazzette vaganti’ non sono più casi isolati. Tutta colpa del fatto che una professione così delicata viene esercitata senza il controllo di un albo professionale e con una buona dose di leggerezza da parte di chi questo lavoro lo fa, ad esempio, come ‘riempitivo’ o come mezzo per arrotondare”, si legge in un comunicato dell’associazione.

Per difendersi dai comportamenti scorretti degli amministratori di condominio, Confabitare consiglia di: