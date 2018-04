Confapi Aniem, Pellegrini riconfermato presidente

di

Avisiano Pellegrini è stato riconfermato all’unanimità alla guida di Confapi Aniem, l’Unione nazionale delle imprese del settore edile e affini. Il consiglio nazionale di Confapi Aniem, svoltosi oggi a Roma, ha confermato piena fiducia a Pellegrini, con un’ampia condivisione sul programma e sugli obiettivi dell’Unione di categoria per il prossimo triennio.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per la coesione che Confapi Aniem ha dimostrato in un momento così importante della vita associativa – ha dichiarato Pellegrini -. Sono consapevole che mi aspetta un triennio impegnativo, ricco di sfide e progetti importanti; per questo lavorerò con determinazione per realizzare gli obiettivi che oggi abbiamo condiviso, coinvolgendo tutti i territori e valorizzando tutte le eccellenze che il nostro sistema potrà mettere a disposizione”.

