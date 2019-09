Confeserfidi aderisce al mese dell’educazione finanziaria

Confeserfidi sarà l’unico confidi in Sicilia ad essere inserito nel programma ufficiale del Mese dell’educazione finanziaria, in programma dall’1 al 31 ottobre 2019. L’evento è promosso dal comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, cui partecipa il Ministero dell’Economia e della Finanza ed altre istituzioni.

Momenti di riflessione, gioco, confronto e spettacolo sulla gestione del risparmio e su come investire il proprio denaro, ma anche sui temi assicurativi e previdenziali, molti aperti alla cittadinanza.

Sono previsti convegni, spettacoli e giochi rivolti al mondo delle imprese, della scuola, dell’arte e anche ai più piccoli, aventi ad oggetto il seguente tema: “Microcredito e inclusione sociale”.

“Vogliamo dare anche noi un contributo fattivo perché tutti possano costruirsi un futuro sereno e sicuro, consapevoli che solo con una maggiore conoscenza finanziaria si potrà pianificare bene il proprio futuro, risparmiare di più, investire meglio i propri risparmi e gestire razionalmente i propri debiti”, ha dichiarato Bartolo Mililli, amministrator delegato di Confeserfidi.