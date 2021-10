Confeserfidi: I semestre in attivo di 55 mln. Cinquanta mln i crediti fiscali ceduti da 700 imprese

Cinquanta milioni di crediti fiscali ceduti da 700 imprese. È il bilancio degli ultimi mesi di ItaliaBonus, la piattaforma marketplace creata da ConfeserFidi con Cdp, Artigiancassa e Banca Sella come partner. Lo ha reso noto il confidi 106 vigilato dalla Banca d’Italia, che ha precisato che l’importo raggiungerà i 50 milioni di euro entro fine anno, pari al 10% del totale finora maturato in Sicilia. A questo si aggiungono le decine di attività edili che hanno ottenuto anticipazioni per diversi milioni di euro, con cui hanno affrontato serenamente le spese di avviamento dei cantieri, grazie anche al “Plafond Liquidità” ConfeserFidi messo a disposizione direttamente da Cassa Depositi e Prestiti.

“Fra cessione crediti fiscali per bonus edilizi, bonus vacanze e bonus locazioni, nonché i finanziamenti per anticipo lavori e le anticipazioni per liquidità immediata, ‘ItaliaBonus’ ha consentito a molte imprese di tenere il passo nonostante la crisi e di agganciare la ripresa in atto”, ha dichiarato Bartolo Mililli, ad di ConfeserFidi.

Un successo che ha contribuito in modo significativo agli ottimi risultati della relazione semestrale al bilancio di ConfeserFidi, approvata dal cda con un utile netto di 1.065.331 di euro, un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro e un Total capital ratio del 28,43%, a conferma dell’elevato livello di efficienza raggiunto dalla struttura.

Nell’attività svolta da gennaio a giugno 2021, che registra un attivo complessivo di 55 milioni di euro, si segnala l’importante crescita di ulteriori 20 milioni di rilascio garanzie, giunte ad un totale di 203.734.651, nonché l’incremento di finanziamenti diretti, giunti ad oltre 12 milioni di euro.

ConfeserFidi, inoltre, si è impegnato per sostenere le imprese in difficoltà durante la crisi pandemica, che si è espresso anche attraverso le moratorie che hanno sospeso la restituzione di finanziamenti in essere per 5.510.002 euro (45% rispetto al totale) e garanzie per 84.857.169 euro (40% sul totale). Tutto ciò ha incrementato la fiducia del tessuto economico italiano nei confronti del confidi, che in sei mesi ha visto crescere il numero di soci, ormai giunti a 11.000.

“L’avere conseguito in soli sei mesi lo stesso utile di tutto il 2020 ci spinge a essere più che ottimisti circa gli obiettivi che ci eravamo dati. ConfeserFidi – conclude Mililli -. Dimostra ancora una volta di sapere anticipare i tempi e di essere sempre pronto, con prodotti innovativi e soluzioni rapide, ad accompagnare le imprese nel percorso di recupero di competitività in un Paese che sta crescendo più degli altri in Europa”.

A breve Confeserfidi lancerà una piattaforma innovativa di videoconsulenza, attraverso la quale con pochi click l’azienda potrà richiedere velocemente ogni forma di finanziamento in forma totalmente dematerializzata, da qualunque parte d’Italia.