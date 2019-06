Confeserfidi presenta CrediFast, nuovo finanziamento a sostegno delle imprese

Confeserfidi ha lanciato CrediFast, nuovo prodotto finanziario rivolto alle piccole e medie imprese e ai professionisti italiani.

CreditFast è un finanziamento garantito di importo fino a 35.000 euro, rimborsabili in massimo 60 mesi, che soddisfa tutte le esigenze delle imprese (escluso settori agricoltura e pesca), rivolto a sostenere sia i piani di investimento, che a coprire i bisogni di liquidità aziendale corrente; veloce tanto da richiedere, quanto da ottenere, a condizioni economiche molto vantaggiose, Tan a partire dal 2%, CreditFast assicura la massima rapidità di risposta perché basato sulla presenza di pochissimi requisiti.

“Confeserfidi punterà su CreditFast – ha spiegato Massimo Sammito, responsabile vendite italia di Confeserfifdi – per dare sostegno alle imprese, ai loro progetti e al loro fabbisogno finanziario; i nostri consulenti commerciali, presenti in tutto il territorio nazionale italiano, sono già pronti ad accogliere, ascoltare e spiegare gli imprenditori che vorranno conoscere il prodotto e sicuramente richiederlo”.

CrediFast gode della garanzia del Fondo centrale di garanzia, per il quale Confeserfidi è confidi autorizzato, ed è un finanziamento che si può inoltrare presso qualunque banca, tra quelle convenzionate con Confeserfidi. “Un’opportunità di valore e di crescita per il mondo impresa – si legge in una nota – che proviene direttamente da chi il mondo impresa lo cura, lo accompagna nel percorso verso la crescita e l’accesso al credito”.