Confidi, ricerca Fedart Fidi: credito alle imprese in contrazione di 22 miliardi nell’ultimo anno

Negli ultimi 8 anni lo stock di finanziamenti garantito dai confidi italiani si è ridotto di due terzi e nell’ultimo anno è passato da 20 a 17 miliardi di euro. Il credito alle imprese nel 2019 è stato di 722,7 contro i 744,2 miliardi di euro del 2018. È quanto emerge dalla 23esima edizione della ricerca annuale di Fedart Fidi.

Lo studio evidenzia come il sistema dei confidi, pur risentendo tuttora in parte delle criticità che interessano il Paese, conferma un posizionamento nel complesso significativo nel mercato della garanzia: lo stock di finanziamenti garantiti in essere si colloca poco al di sotto di 10 miliardi di euro, mentre quelli intermediati nell’anno raggiungono quasi i 3,5 miliardi di euro. Lo stock di garanzie in essere a favore delle 675.000 imprese socie ammontano a 4,8 miliardi di euro e 1,7 miliardi di euro sono quelle erogate nell’anno. Per quanto riguarda l’accesso delle piccole imprese ai finanziamenti, nel primo semestre 2019, che ha visto una contrazione ulteriore del credito alle piccole imprese, gli artigiani sono quelli che hanno subito la riduzione maggiore: dal 2010 d oggi hanno perso il 41% di finanziamenti.

Da una prima analisi dei dati emerge innanzitutto una significativa flessione del numero di operazioni e del volume di finanziamenti in controgaranzia, che si sono ridotti di circa un terzo, il doppio della garanzia diretta; anche l’operatività a rischio tripartito presenta ancora delle criticità. L’andamento del Fondo richiede un monitoraggio costante nel tempo per valutarne l’evoluzione e progettare le necessarie azioni correttive, considerato che il Fondo di Garanzia si riconferma il principale intervento di politica economica del Paese a sostegno del credito per le pmi.

“La nostra prima istanza attiene alla reputazione che il sistema deve recuperare nei confronti di tutti gli stakeholder – ha sottolineato Giacomo Cioni, presidente di Fedart Fidi –. La sempre più difficile relazione con il sistema bancario, la complessità dell’interlocuzione con le Istituzioni testimoniano una diffusa perdita di credibilità dei confidi. Fedart si propone pertanto di agire immediatamente e con forza affinché gli stakeholder tornino a percepire positivamente i confidi e a valorizzarne il ruolo di partner delle imprese, identificandolo come quel soggetto che le affianca e le supporta nella relazione con il mondo bancario. Occorre dare rilievo al fatto che grazie ai confidi le micro e piccole imprese non solo ottengono la garanzia mutualistica sui finanziamenti, ma conseguono condizioni economiche più vantaggiose sul credito e beneficiano di una serie di servizi personalizzati. Un valore aggiunto che qualifica la relazione privilegiata tra le nostre realtà e le imprese socie, incentrata sulla conoscenza diretta, sulla capacità di utilizzare le cosiddette soft information, sul radicamento territoriale: tutti vantaggi che nessun altro soggetto della garanzia è in grado di apportare al sistema produttivo. Nessun altro soggetto, tanto meno quelli di natura pubblica, primo fra tutti il Fondo di Garanzia per le pmi”.