Confidi Friuli, Cristian Vida eletto presidente

Il consiglio di amministrazione di Confidi Friuli, cooperativa che unisce dal 2009 i comparti dell’industria e del commercio, a seguito dell’assemblea di rinnovo cariche e dell’assemblea di modifica statutaria che si è tenuta in serata, ha confermato le cariche per il prossimo mandato.

Cristian Vida (Confindustria) è il nuovo presidente, Enzo Pertoldi (Confapi) e Pietro Cosatti (Confcommercio) i vicepresidenti, Giovanni Da Pozzo (Confcommercio) il consigliere delegato.

Altri membri del consiglio di amministrazione sono Michele Nencioni per Confindustria, Guido Fantini e Giorgio Sina per Confcommercio, Denis Petrigh per Confapi, Maria Lucia Pilutti per la Camera di commercio e Vittorio Bortolotti per la Regione Fvg.

“Forte dei dati dell’ultimo bilancio, nuovamente in utile, e pronto a operare per una platea di oltre 5.200 soci il cda si impegnerà a rafforzare il ruolo di Confidi Friuli a supporto delle Pmi in questa stagione di lenta ripresa”, ha sottolineato Vida.

