Confidi in rete Emilia Romagna, un miliardo di finanziamenti in 4 anni di attività

La rete emiliano-romagnola dei confidi ha erogato nei suoi quattro anni di attività un miliardo di euro garantiti attraverso 15.000 finanziamenti.

“Siamo uno strumento molto importante, che ha svolto un ruolo essenziale per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese”, ha dichiarato il presidente di Confidi in rete Emilia-Romagna, Alberto Rodeghiero.

Alberto Zambianchi, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, ha invece sottolineato che “il buon funzionamento del sistema del credito riveste un’importanza fondamentale per lo sviluppo dell’economia del territorio”.

Per Andrea Corsini, assessore regionale al Commercio, “se il rapporto con Confidi non era partito benissimo, oggi quella distanza si è notevolmente accorciata, se non annullata” e “oggi rappresentano un tassello fondamentale per l’accesso al credito”. L’auspicio di Corsini “è che chiunque amministrerà la Regione dopo di noi, possa portare avanti questa collaborazione”.