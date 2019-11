Confidi per le imprese, accordo con Intesa San Paolo, Confcommercio nazionale e Fin.Promo.er

Confidi per le imprese, cooperativa di garanzia di Confcommercio di Cesena, ha messo a disposizione per i propri associati un nuovo prodotto attraverso l’accordo con Intesa San Paolo, Confcommercio nazionale e con Fin.Promo.er, in qualità di soggetto erogatore di garanzia.

“L’operazione virtuosa con ricadute immediata anche per piccole imprese cesenati – ha spiegato il presidente Confcommercio e Confidi Augusto Patrignani secondo quanto riferisce il quotidiano Cesena Today – attraverso la costituzione di una garanzia su un portafoglio di finanziamenti di nuova erogazione denominata Tranched Cover, permette di immettere risorse finanziarie a sostegno di commercio, turismo e servizi supportando gli investimenti per la crescita, l’adeguamento tecnologico e l’innovazione delle imprese, requisiti fondamentali per competere in un mercato sempre più complesso e sfidante. Confcommercio e il suo Confidi proseguono l’impegno per attrezzare le piccole imprese e favorire l’accesso al credito”.

“Tra i vantaggi – ha aggiunto, sempre secondo il quotidiano, il direttore Confidi Alberto Pesci – figurano l’accesso gratuito alla garanzia del fondo i cui costi sono sostenuti dalla banca, l’assenza di oneri bancari per l’istruttoria, tassi più contenuti e l’allocazione di un premio fortemente agevolato per la garanzia offerta da Fi,Promo.Ter. Il portafoglio, con finanziamenti della durata da 18 a 60 mesi e un periodo di pre-ammortamento pre-addizionale di 18 mesi, rientra nella più ampia gamma di finanziamenti messi a disposizione dalla banca nell’ambito della collaborazione con Confcommercio”.