Confidi Systema: al via Systema.Credit Fund, il primo fondo italiano di direct lending per Pmi e micro imprese

Ha aperto alle sottoscrizioni Systema.Credit Fund, il primo fondo italiano di direct lending, con focus sul sostegno delle micro imprese e Pmi italiane, lanciato da Confidi Systema! insieme a Prader Bank e BorsadelCredito.it, riservato a investitori qualificati e professionali. L’obiettivo di raccolta del fondo è di 50 milioni di euro, il First Closing è previsto a 30 milioni.

Mario Comana, docente di economia bancaria alla Luiss, ha evidenziato che “le micro imprese e Pmi italiane costituiscono la spina dorsale dell’economia nazionale, tuttavia risultano penalizzate nell’accesso al credito: il 2018 ha segnato un calo dei prestiti bancari alle aziende, pari al 6,60% per ben 47,9 miliardi (dati Bankitalia). Combinando questo fenomeno con la tendenza alla disintermediazione e alla digitalizzazione della finanza, è stato concepito Systema.Credit Fund, che si prefigge l’obiettivo di ampliare, con un nuovo canale, l’offerta creditizia integrando quella strettamente bancaria così da colmare questo gap nei confronti di imprese di fatto sane e solvibili”.

Dalla partnership tra Confidi Systema!, Prader Bank e BorsadelCredito.it nasce un progetto chiavi in mano per una forma di finanziamento alternativo, che sia in grado di gestire anche un grande numero di richieste. La cornice legale è fornita dal decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016 convertito in legge, che prevede la possibilità per i Fondi di Investimento Alternativi (Fia) di investire direttamente in finanziamenti (art. 17). Questo significa che possono essere erogati finanziamenti diretti a piccole e medie imprese in un’ottica di raffor amento dell’economia reale.

Lorenzo Mezzalira, presidente di Confidi Systema! ha dichiarato: “Abbiamo deciso di aderire al progetto Systema.Credit Fund per la sua forte caratterizzazione verso le piccole e micro imprese, valorizzando la solidità di confidi con una garanzia minima del 75%, al centro di un modello di servizio del credito nuovo e distintivo per il nostro settore. In linea con il piano industriale, promuoviamo la nostra esperienza nel doppio ruolo di originator della richiesta di liquidità dell’impresa e di garante della stessa, con un approccio consulenziale e su misura. La consapevolezza nostra e di tutti i partner del progetto è che

investire nelle Pmi e microimprese rende ed è leva per lo sviluppo dell’economia reale”.

Una delle caratteristiche di Systema.Credit Fund sarà la capacità di gestire un grande numero di richieste in tempi rapidi, mantenendo alti standard in termini di valutazione del merito creditizio.

Systema.Credit Fund prevede, infatti, circa 90 investimenti al mese e oltre 4.000 prestiti per tutta la durata di vita del fondo. In questo contesto si apre, quindi, la collaborazione tra gli operatori tradizionali e quelli innovativi, attraverso l’accordo con BorsadelCredito.it, la prima piattaforma italiana di P2P lending per le Pmi, che consente l’erogazione di finanziamenti in maniera professionale, trasparente e veloce.

“Questo progetto è un esempio di cosa significhi la cooperazione tra attori all’interno dell’ecosistema finanziario – ha commentato Antonio Lafiosca, coo di BorsadelCredito.it -. Il nostro obiettivo è sviluppare con intensità questo tipo di partnership che rappresentano il futuro del fintech e, nel nostro contesto, un nuovo modello di ‘Credit as Service’ dove le piattaforme hanno un ruolo cruciale per abilitare modelli operativi e di business distintivi ed unici sul mercato del credito alle Pmi”.

Josef Prader, fondatore di Prader Bank, arranger e advisor del Systema.Credit Fund, ha aggiunto che “con il Systema.Credit Fund diventa realtà un progetto che si contraddistingue per la grande serietà dei partner e che connette tradizione e innovazione. La garanzia di almeno il 75% dell’importo dei finanziamenti erogato e la rendita attesa pari al 4,01% al lordo dei costi del rischio di credito e di tutti i costi di gestione e amministrazione, equivale per gli investitori professionali a un rischio limitato con, al contempo, una gradita rendita in una situazione di mercati in evidente trasformazione”.

“Una volta messo in moto il circuito, la forza finanziaria derivata dalle sinergie dei diversi player verrà canalizzata in favore dei territori nei quali Confidi Systema! opera”, convengono i partner.