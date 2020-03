Confidi Systema! chiude il 2019 con 2,2 milioni di utili. Le azioni per l’emergenza Covid-19

Confidi Systema! ha chiuso l’esercizio con un utile pari a 2,2 milioni di euro, con oltre 424 milioni di euro finanziamenti erogati alle imprese, in crescita del 3,6% rispetto al precedente esercizio, e un flusso di garanzie erogate pari a 291 milioni di euro.

Il Total Capital Ratio al 31/12/2019 è pari al 22,59 % a fronte di una copertura delle sofferenze del 75%, che si accompagna ad una riduzione degli Npl in linea con l’azione di costante attenzione alla qualità del credito e del portafoglio.

Con l’attenzione alle imprese e ai territori, che da sempre contraddistingue l’operato di Confidi Systema, è stato approvato, nella medesima seduta del 19 u.s., un importante pacchetto di misure straordinarie per supportare imprese e imprenditori in questo momento di grave emergenza sanitaria ed economico-sociale:

della garanzia di Confidi Systema! su tutte le richieste di credito riassicurabili al Fondo di Garanzia al 90% e, riduzione del 25% del costo delle commissioni rispetto al listino standard per queste operazioni.

A favore dell’iniziativa “Sostieni l’emergenza Covid-19, il tuo aiuto è prezioso” promossa da Regione Lombardia per sostenere l’emergenza sanitaria del momento, il Consiglio di Amministrazione ha stanziato una somma pari a 50.000,00 euro.

“Di fronte a questa straordinaria emergenza siamo in prima linea per fare la nostra parte – ha dichiarato il presidente Alessandro Spada – avere alzato le percentuali di garanzia riducendone il prezzo va nella direzione di offrire alle imprese un sostegno tangibile ed immediatamente utilizzabile. Gli investimenti ‘i tecnologia, condotti in questi anni, permettono all’azienda anche in questa difficile contingenza di essere pienamente operativa, ogni funzione opera full time senza alcun rallentamento. Il consiglio di amministrazione ha unanimamente deciso di contribuire all’iniziativa della Regione Lombardia ‘Sostieni l’emergenza Covid-19, il tuo aiuto è prezioso’ perché crediamo fortemente nel valore economico e sociale delle imprese e del territorio in cui operiamo tutti e vogliamo un futuro nuovo. Noi siamo qui, non altrove. Ci auguriamo che tutte le realtà ed organizzazioni che vivono il territorio e possono contribuire all’iniziativa della Regione valutino di potere fare altrettanto, perché solo insieme ce la faremo”.