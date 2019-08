Confidi Systema, nel I semestre risultato positivo per 1,44 milioni

Il consiglio di amministrazione di Confidi Systema! s.c. ha approvato il bilancio al 30 giugno, chiuso con un risultato di periodo positivo pari a 1,44 milioni.

Questi i principali risultati:

Cresce l’attività tipica in mantenimento di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario

Tcr al 22,44% in crescita di 162bp sul dato al 31.12.2018

I fondi propri si attestano a oltre 74 milioni in crescita di oltre 6 milioni sul dato al 31.12.2018

€ 992,7 milioni l’outstanding dei finanziamenti garantiti



Il Total Capital Ratio è pari al 22,44% con un provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 76,8%, quello degli Utp (Unlikely to pay) si attesta al 54,06%. La società ha deliberato nel periodo un flusso di finanziamenti pari a € 304,17 milioni, cresciuto del 16,4%, rispetto ai € 261,3 milioni dello stesso periodo del 2018. Il bilancio del primo semestre 2019 rappresenta un’azienda robusta, efficiente e attenta alle dinamiche del mercato e alle esigenze delle imprese.

“Il primo semestre dell’anno, vissuto in quadro economico complessivo non certo brillante – ha affermato Alessandro Spada, presidente di Confidi Systema! – ci ha visto consolidare la nostra posizione di leader del mercato, abbiamo aumentato il sostegno alle imprese socie mantenendoci in equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. La ratio della crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto vigorosa nel secondo semestre, è fortemente collegata all’attuazione dei principi cardine del piano strategico 2019/2021 quali: diversificazione geografica, aumento dell’intensità commerciale, sviluppo di nuove partnership e prodotti per aumentare l’offerta destinata alla nostra clientela. Crediamo che il mondo confidi possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel ruolo di connettore tra economia reale e risparmio. Per riuscire in questo ambizioso obiettivo c’è bisogno di continuare nel processo di consolidamento del Settore, a partire dal livello della rappresentanza”.