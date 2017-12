Confidi Systema presenta la campagna pubblicitaria “Le storie”

di

Confidi Systema ha presentato la campagna pubblicitaria istituzionale “Le storie”. Ideata e realizzata da Ogilvy, la campagna si pone l’obiettivo di far conoscere le “storie” delle imprese e degli imprenditori che hanno incontrato Confidi Systema e dato una svolta al proprio progetto imprenditoriale, superando un momento di difficoltà, innovando, migliorando il proprio posizionamento di mercato, progettando una nuova soluzione di business o nuovi processi.

Attraverso il claim “Con noi, la tua storia guarda avanti”, 10 storie di aziende selezionate testimonieranno come Confidi Systema sia un tassello utile per sostenere la capacità di innovazione delle imprese, supportando i processi di crescita e sviluppo delle Pmi e start-up locali con il credito, la consulenza mirata e una solida garanzia a prima richiesta.

La campagna pubblicitaria si rivolge al mondo delle imprese ed in particolare a tutti gli imprenditori che intendono migliorare la competitività della propria impresa e per raggiungere la meta prefissata ricercano soluzioni affidabili e partner competenti capaci di sostenere il progetto.

Confidi Systema è uno di questi partner: nel corso del 2017 ha istruito finanziamenti per oltre 490 milioni di euro, 92 dei quali per i programmi di investimento a sostegno dell’economia reale.

La pianificazione media della campagna prevede 3 diversi momenti: ogni trimestre a partire da dicembre 2017 e per tutto il 2018, Confidi Systema pubblicherà le nuove Storie d’Impresa; la diffusione coinvolgerà testate locali, sia online sia cartacee, i canali digital e social. Tutti i media convoglieranno sulla landing page del sito di Confidi Systema! (www.confidisystema.com/lestorie), punto di atterraggio di tutta la comunicazione dedicata alle storie delle imprese e degli imprenditori testimonial.

“Fare impresa vuol dire partecipare concretamente al miglioramento del sistema economico e sociale nel suo complesso: è insieme orgoglio, impegno e visione del futuro – ha dichiarato Lorenzo Mezzalira, presidente di Confidi Systema -. Confidi Systema ha oltre 54.000 soci tra piccole e medie imprese, ditte individuali, imprenditori agricoli e liberi professionisti di tutte le dimensioni e di tutti i settori. Oltre 54.000 storie di impresa, come le dieci protagoniste della campagna pubblicitaria che racconteremo per tutto il 2018. Vogliamo che tutti possano ascoltare le intuizioni, i progetti, le innovazioni e i risultati raggiunti e puntiamo a raccontare con la semplicità dell’esempio l’opportunità di Confidi Systema! quale facilitatore dell’accesso al credito delle imprese. A volte, presi dal fare, non ci accorgiamo che esistono strumenti semplici e accessibili che contribuiscono a raggiungere i risultati che fanno grande la storia delle imprese nel nostro Paese: Confidi Systema! è uno di questi”.

“Confidi Systema! è una società efficiente, ben capitalizzata e attenta alle dinamiche del mercato e alle esigenze delle imprese. Solidità, efficienza ed efficacia sono i nostri principi guida – Andrea Bianchi, direttore generale di Confidi Systema -. Il Total Capital Ratio della società è pari al 21,7% con un provisioning lordo sulle sofferenze per poco meno dell’80%. Ad oggi sono più di 16.500 le posizioni in essere per un valore di finanziamenti garantiti prossimo al miliardo di euro (962 milioni). Siamo consapevoli che la gestione finanziaria e il rapporto con il sistema creditizio e in generale con il sistema dei terzi finanziatori sono aspetti di particolare importanza nella vita delle imprese. Per questo ci rivolgiamo a esse con un approccio consulenziale concreto puntando a soddisfare un fabbisogno preciso in un’ottica di miglioramento continuo anche delle aree non core dell’azienda. Questa campagna pubblicitaria è per noi anche l’occasione per misurarci a due anni dal progetto di fusione che ci ha visto nascere, confermando un nuovo brand e un nuovo modo di fare confidi nel contesto attuale”.

