Confidi Unico Marche, Paradisi nominato presidente

Maurizio Paradisi, attuale presidente della Cna territoriale di Ancona e vice presidente della Cna Marche, sarà il primo presidente del Confidi Unico Marche. Lo ha nominato la giunta regionale.

Paradisi ricoprirà l’incarico di presidente della Società Regionale di Garanzia Marche (Srgm), che a partire dal primo luglio completerà il percorso del Confidi Unico con la fusione per incorporazione tra Srgm, Fidimpresa Marche e Cooperativa Pierucci. Resterà in carica per tre anni.

Titolare di un noto studio fotografico e autore di servizi per prestigiose riviste e aziende di fama internazionale, Paradisi, 50 anni, di Jesi, dal 2016 fa parte del consiglio della fondazione della Cassa di Risparmio di Jesi e del consiglio della Camera di commercio di Ancona.

“Mi fa molto piacere essere stato nominato dalla Regione alla presidenza di uno dei più grandi confidi d’Italia – ha dichiarato Paradisi secondo quanto riporta il quotidiano online Centro Pagina -. Si superano finalmente le barriere di rappresentanza, essendo composto, questo organismo, da società già esistenti di Confindustria, Cna e Confartigianato che hanno deciso di fondersi per unire le forze. Dovremo lavorare per dare nuove opportunità ai nostri 43.000 iscritti, agevolandone l’accesso al credito. Oggi non è semplice accedere al credito e il nostro obiettivo è quello di fornire garanzie alle banche, e consulenze alle stesse imprese. Sarà il nostro scopo fondamentale. Mettere al centro l’economia del territorio è la nostra priorità. Per farla crescere, ovviamente, sia garantendo il credito che erogando servizi di sviluppo più adatti alle nuove evoluzioni. Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad una preoccupante contrazione dei prestiti alle aziende, scesi da 18,4 a 16,5 milioni di euro. Quindi ci proponiamo di collaborare con gli istituti di credito per supportare l’imprenditoria territoriale”.

